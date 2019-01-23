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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
23.01.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Almanya’ya göç sayısı da mülteci sayısı da düştü

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Almanya’ya göç sayısı da mülteci sayısı da düştü

devamAlmanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf) Başkanı Hans Eckard Sommer ile birlikte geçen yıla ait göç ve mülteci raporunu açıkladı. Rapora göre, 2018’de 185 bin kişi Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Buna göre, geçen yıla kıyasla 36 bin 800 civarında düşen iltica başvurusunda yüzde 16 oranında azalma kaydedildi.

RAPORA göre Almanya’ya en çok iltica başvurusu sırasıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Nijerya ve Türkiye’den. Sınır dışı edilen ve gönüllü ülkeden ayrılan mülteci sayısı çıkarıldıktan sonra iltica yoluyla ülkeye gelen mülteci sayısı 165 bin. 2016’da ise 722 bin kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Seehofer, iltica başvurularının bu yıl da düşeceğini hesapladıklarını, ancak göç sorununun daha uzun yıllar Almanya’yı meşgul edeceğini söyledi.

EN ÇOK AVRUPA’DAN
Almanya’ya 2017’de göç edenlerin sayısı da bir önceki yıla kıyasla düştü. Almanya’nın 2016 ve 2017 yıllarında aldığı göç sayısı ise şöyle; Almanya, 2016’da 1.87 milyon göç aldı, ama 1.37 milyon göç verdi. 2017’de 1.55 milyon göçmen geldi, 1.13 milyon kişi göç etti. 2016’ya kıyasla 2017’de göç sayısı düştü. Almanya en çok AB ülkelerinden göç aldı. 2017’de gelen göçmenlerin yüzde 67’si, 2016’da ise yüzde 56’sı Avrupa Birliği ülkelerinden. Bamf Başkanı Hans Eckard Sommer, “Böylece göç tekrar Avrupa’dan. Bu da iyi bir gelişme” dedi. En çok göçmen Romanya ve Polonya’dan.

 

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