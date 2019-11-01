‘Almanya’ya göç ekonomik ve sosyal yapıya da katkı sağladı’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Almanya’ya göç ekonomik ve sosyal yapıya da katkı sağladı’
GeriAvrupa ‘Almanya’ya göç ekonomik ve sosyal yapıya da katkı sağladı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
01.11.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

‘Almanya’ya göç ekonomik ve sosyal yapıya da katkı sağladı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Almanya’ya göç ekonomik ve sosyal yapıya da katkı sağladı’

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye’den Almanya’ya göçenlerin, ülkenin iş gücünün yanı sıra ekonomik ve sosyal yapısına da katkıda bulunduğunu belirterek, “İnanıyorum ki bu genç ve dinamik neslimiz her geçen gün daha da donanımlı bir şekilde bulunduğu topluma ve buradaki varlığımıza nitelikli katkılar sunarken ana vatan ve ana diliyle de bağını koparmadan iki ülke ilişkilerinde de önemli pay sahibi olacak” dedi.

YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre YTB Başkanı Eren, Almanya’ya göçün 58’inci yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eren, Türkiye’den Almanya’ya göçenlerin, ülkenin sadece iş gücüne değil ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısına da aktif katkı sunduğunu vurguladı. Başkan Eren, YTB’nin eğitim, kültür ve kapasite geliştirme çalışmaları başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik projelere devam edeceğinin de altını çizdi.

‘BAŞARI HİKAYESİNİN KAHRAMANLARI’
Avrupa ülkelerinin, Avrupa’daki Türk varlığını bir kazanım olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti: “Geçen zaman sadece Almanya’nın iş gücüne değil ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yapısına da aktif katkı sundukları bir süreci doğurdu. Bu süreçte, birçoğu, dilini dahi bilmedikleri bu ülkede birer başarı hikayesinin kahramanı olan ilk nesil, bugün dördüncü nesle ulaşmış durumda. İnanıyorum ki bu genç ve dinamik neslimiz her geçen gün daha da donanımlı bir şekilde bulunduğu topluma ve buradaki varlığımıza nitelikli katkılar sunarken ana vatan ve ana diliyle de bağını koparmadan iki ülke ilişkilerinde de önemli pay sahibi olacak.”

İLK ETAPTA 2 BİN 500 TÜRK GÖÇ ETTİ
Açıklamada ayrıca, 58 yıl önce 30 Ekim 1961 tarihinde, Almanya’nın Bonn kentinde imzalanan ‘İşgücü Alımı Anlaşması’ ile ilk etapta 2 bin 500 Türk vatandaşının Almanya’ya göç ettiği vurgulandı. Türk vatandaşlarının, aradan geçen sürede Almanya’da siyasetten ekonomiye, kültürden spora toplumun her alanında varlığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, 3.5 milyonu aşkın nüfusla Türk vatandaşlarının dördüncü nesle ulaştığı, YTB’nin yurt dışındaki tüm vatandaşlar için olduğu gibi Almanya’daki vatandaşlar için de eğitim, kültür, hukuk gibi birçok alanda proje yürüttüğünün altı çizildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle