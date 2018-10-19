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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
19.10.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Almanya’ya gidecek 50 bin Türk işçi için kayıtlar başladı! İşte şartları...

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Almanya’ya gidecek 50 bin Türk işçi için kayıtlar başladı! İşte şartları...

Almanya’nın Türkiye’den istediği 50 bin yaşlı ve hasta bakımında çalışacak Türk işçiler için kurs kayıtları başladı. Kurs sonunda Almanya’da katılacakları 3 yıllık staj boyunca aylık 950 euro kazanacaklar, barınma ve yeme ihtiyaçları karşılanacak. Ancak Almanya’nın üç şartı var...

 

ALMANYA Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle Almanya’ya Türkiye’den alınacak 50 bin hasta bakıcısı için kurs kayıtları başladı.
Türk gençlerine Almanya’da iş imkanı sunan proje kapsamında Adana’nın Kozan ilçesinde kurs düzenlenecek. Kurs hakkında bilgi veren Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ruhşi Gül, şunları söyledi: “Alman Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol gereği yaşlı ve hasta bakım hizmetleri için Almanya, ülkemizden 50 bin eleman istiyor. İstenilen şartlar ise en az lise mezunu olmak, en fazla 36 yaşında olmak, iyi düzeyde Almanca konuşabilmek.”

AYLIK 800 İLE 950 EURO
“Üç yıllık bir program ve önümüzdeki kasım ayı itibariyle başlayacak. Bu süreçte öğrencilerin Almanya’da staj yapacakları kurumda yatma ve yeme ihtiyacı karşılanacak. Aylık 800 ile 950 euro arasında ücret alacaklar. Üç yıllık stajı tamamlayanlar hasta bakıcı olarak Almanya’da kalabilecek. Alman vatandaşlığı veya yerleşim hakkı elde edecek. İki yıllık bir uzmanlık eğitiminı tamamladıkları zaman da maaşları 2 bin 600 euronun üzerine çıkacak.”

İŞ GARANTİLİ
Bu projenin hem okullarındaki hem Kozan’da hem de diğer bölgelerdeki gençlere iş imkanı sağlayacağını söyleyen Gül, “Zaten kurslar iş garantili. Mutlaka bu kursa katıldıklarında bir meslek elde edecekler. İsteyenler başvurabilir. Bu ayın sonunda dil kursları başlayacak” diye konuştu.

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