Almanya’ya gelinlik, Rusya’ya damatlık gönderiyoruz

GENÇ kızların hayali gelinlikte üretim kültürü Cumhuriyet öncesi döneme kadar uzanan, iç pazardaki büyüklüğünü 13 yıldır düzenlenen IF Wedding Fuarı’yla yurt dışına taşıyan İzmir, 500’e yakın firma ve on bine yakın çalışanıyla dünyada adından söz ettirmeye başladı. Son yıllarda Mimar Kemalettin Moda Merkezi ve çevresinde kümelenen modacıların tasarladığı gelinlik, damatlık ve abiyeler, dünya genelinde 40 ülkede düğün törenlerinin vazgeçilmezi oldu.

Dış ticaret kayıtlarında diğer konfeksiyon ürünlerinden ayrılamadığı için ülke geneli net ihracat rakamı bilinmeyen ancak sektör yetkililerinin yaklaşık 1 milyar dolar olarak tahmin ettiği sektör, İzmir’de özellikle kadın istihdamına büyük katkı sağlıyor. Ürün başına ortalama 300 Euro fiyatla ihraç edilen gelinliklerin en büyük alıcısı olan Almanya’yı İtalya, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri izliyor. Türkiye’nin önde gelen dış ticaret partnerlerinden Rusya ise damatlık talebiyle dikkat çekiyor.





RUSYA’DA DAMATLIK İHRACATINDA ARTIŞ

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı İzzet Avcı, Türkiye’de gelinlik üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin İzmir’de gerçekleştirildiğini ve ihracatta da son yıllarda başarılı sonuçlar alındığını kaydetti. Almanya’daki Türk kökenli vatandaşların talebiyle başlayan gelinlik ihracatının Almanya vatandaşlarının talebinin artmasıyla geliştiğine işaret eden Avcı, “Almanya’nın birçok şehrinde mağazalarımız var. Sadece gelinlik değil nedime kıyafetlerinde de bir artış söz konusu. Rusya’ya ise damatlıkta bir yükseliş var. Bu ülkedeki fuarlarda ürünlerimiz büyük ilgi görüyor” dedi.

TASARIMDA CİDDİ ATILIMLAR

Yeni bir Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projesi başlattıklarını ve Türki cumhuriyetlere odaklandıklarını belirten Avcı, tasarım konusunda da ciddi atılımlar yaptıklarını vurguladı. Türkiye’de yetişen çok sayıda genç tasarımcının Avrupa genelinde sesini duyurduğunu, bunun sektörün ilerlemesinde etkili olduğunu belirten Avcı, “Boncukçusu, kumaşçısı, dikimcisi, tasarımcısı derken İzmir’de yaklaşık 10 bin kişi gelinlik sektöründen ekmek yiyor. Özellikle kadınların başı çektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.





MARKALAŞMA VURGUSU

Gelinlik ihracatçısı Abdullah Salkım da kentte üretilen gelinliklerin yarısından fazlasının dış pazara gönderildiğini aktardı. İhracatın önemli bölümünün fason üretim yoluyla farklı markalar altında yapıldığını ancak Türk gelinlik markalarının da seslerini yükseltmeye başladığını kaydeden Salkım, “Türk gelinliğinin marka değerini üst seviyeye çekmemiz lazım. Avrupa’da kendi markalarımızı öne çıkarmamız gerekiyor. Türk gelinlik sektörü kalitesi ve tasarımıyla dünyanın her yerine mal satabilecek kapasitede. Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve çevre coğrafya başta olmak üzere hızlı bir büyüme potansiyeli görüyoruz” diye konuştu.