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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
06.10.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Almanya’ya dönmek istedi ama...

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Almanya’ya dönmek istedi ama...

Almanya’dan Bursa’ya birlikte yaşadığı gencin ailesini görmeye giden bir kadın, bebeğinin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi. Genç kadının annesi sosyal medya üzerinden kızının başına gelenleri anlatınca Almanya’da gündem oldu.

U.B., Almanya’da birlikte yaşadığı Rebecca Sillaber (24) ve 11 aylık erkek çocukları Nazar ile birlikte tatil için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti. Burada ailenin hareketlerinden şüphelenen, kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca Sillaber, durumu Almanya’daki annesine anlattı. Bu olaydan bir süre sonra da bebeği Nazar’ın nüfus cüzdanının kaybolduğu, yeni cüzdan çıkarılması gerektiği söylendi. Rebecca, bu durumdan iyice şüphelenerek Almanya’ya geri dönmek istedi ama olmadı.

DIŞARI ÇIKTIĞINDA KİMSE YOKTU
Rebecca’nın annesi Gabi Sillaber’in iddiasına göre, bebeği Nazar, bebeğinin babası U.B. ve onun ailesiyle birlikte hafta sonu ilçenin çarşısını gezen Rebecca, bir ara gittiği tuvaletten çıktığında kimseyi bulamadı. Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan Rebecca Sillaber, emniyet birimlerine başvurarak çocuğunun bulunmasını istedi. Rebecca’nın annesi Gabi Sillaber ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip, yardım isteyince, Almanya’da sosyal medyada herkes bu konuyu konuşmaya başladı.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili Almanya Başkonsolosluğuyla irtibata geçti, Rebecca Sillaber ailesiyle görüştürüldü, bebek Nazar ve baba U.B.’nin emniyet birimlerince arandığı öğrenildi.

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