Almanya’ya dönmek istedi ama...
Almanya’dan Bursa’ya birlikte yaşadığı gencin ailesini görmeye giden bir kadın, bebeğinin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi. Genç kadının annesi sosyal medya üzerinden kızının başına gelenleri anlatınca Almanya’da gündem oldu.
U.B., Almanya’da birlikte yaşadığı Rebecca Sillaber (24) ve 11 aylık erkek çocukları Nazar ile birlikte tatil için Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti. Burada ailenin hareketlerinden şüphelenen, kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca Sillaber, durumu Almanya’daki annesine anlattı. Bu olaydan bir süre sonra da bebeği Nazar’ın nüfus cüzdanının kaybolduğu, yeni cüzdan çıkarılması gerektiği söylendi. Rebecca, bu durumdan iyice şüphelenerek Almanya’ya geri dönmek istedi ama olmadı.
DIŞARI ÇIKTIĞINDA KİMSE YOKTU
Rebecca’nın annesi Gabi Sillaber’in iddiasına göre, bebeği Nazar, bebeğinin babası U.B. ve onun ailesiyle birlikte hafta sonu ilçenin çarşısını gezen Rebecca, bir ara gittiği tuvaletten çıktığında kimseyi bulamadı. Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan Rebecca Sillaber, emniyet birimlerine başvurarak çocuğunun bulunmasını istedi. Rebecca’nın annesi Gabi Sillaber ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip, yardım isteyince, Almanya’da sosyal medyada herkes bu konuyu konuşmaya başladı.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili Almanya Başkonsolosluğuyla irtibata geçti, Rebecca Sillaber ailesiyle görüştürüldü, bebek Nazar ve baba U.B.’nin emniyet birimlerince arandığı öğrenildi.
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