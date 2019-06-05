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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
05.06.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Almanya’ya dava açtılar

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Almanya’ya dava açtılar

Almanya’nın tanınmış avukatlarından Seda Başay Yıldız ile Ali Aydın, Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına savaşan ve Irak’ta tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının geri alması için Almanya’ya dava açtı. Ortak basın açıklaması yapan iki avukat, Almanya’nın, anayasaya hukukuna göre vatandaşlarını geri alma zorunluluğu olduğunu söyledi.

ALMANYA’nın bu taahhüdünü bugüne kadar yerine getirmediğini belirten Yıldız ve Aydın, bu yüzden Almanya hakkında Berlin İdari Mahkeme nezdinde dava açtıklarını belirtti. Yıldız ve Aydın, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda DEAŞ üyesi vatandaşlarını geri alma niyeti taşımadıklarına işaret ettiler. İki avukat ortak açıklamada, “Davalılar kendi anayasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve kendi vatandaşlarını geri almak için ilgi duymuyorlar” dedi.
Müvekkillerinin Irak’ta tutuklu olduğunu ve ölüm cezası beklediğini belirten Seda Başay Yıldız ve Ali Aydın, Almanya’nın anayasadan doğan sorumluluğunu bir an evvel yerine getirmesini talep etti. İki avukat, Susanna cinayetinin katil zanlısı Ali Bashar’ı Irak’tan Almanya’ya geri getirmeyi başaran Seehofer’i, aynı çabayı kendi vatandaşlarını geri almakta göstermemekle eleştirdi.

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