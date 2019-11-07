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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
07.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

‘Almanya’ya daha fazla görev düşüyor’

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‘Almanya’ya daha fazla görev düşüyor’

Suriye’de güvenli bölge önerisiyle yoğun tartışmalara yol açan Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, şimdi de Almanya’nın, dünyanın diğer ülkeleri gibi kendi stratejik çıkarları bulunduğunu, artık askeri konularda inisiyatif alıp harekete geçmesini ve seçenek göstermesi gerektiğini söyledi.

ŞİMDİYE kadar istendiği zaman yurtdışına asker gönderdiklerini belirten Kramp Karrenbauer, Afrika’da Sahel bölgesindeki güvenliğin Almanya’nın güvenliğinin de bir parçası olduğunu belirtti. Kramp Karrenbauer, “Bizim de dünyanın diğer ülkeleri gibi kendi stratejik çıkarlarımız var. 1945’ten sonraki liberal, kurallara dayalı dünya düzeninden siyasi ve ekonomik olarak, güvenlik politikaları açısından en çok Almanya kârlı çıktı. Kurallara dayalı serbest ticarete dünyanın diğer ülkelerinden daha çok bizim ihtiyacımız var. Almanya’nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ancak bu sözle yarattığımız beklentilere gereken karşılığı veremedik” dedi.

SADECE BEKLEMEMELİYİZ
Münih’te Alman Ordusu Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer, dünyanın yeniden şekillenmesinde Almanya’nın savunma ve güvenlik politikalarında aktif rol alması gerektiğini savundu. Almanya’nın tüm dünyayla ticari ağ içinde olduğunu söyleyen Kramp Karrenbauer, Almanya olarak stratejik çıkarları daha aktif savunmak zorunda olduklarını vurguladı. “ABD’nin bir parça geri çekilmeye başladığı bir dönemde bize daha fazla görev düşüyor” diyen Kramp Karrenbauer, daha fazla sorumluluk ve aktif rol için aynı zamanda daha fazla maddi yük üstlenmeye de hazır olmak gerektiğini ifade etti. Kramp Karrenbauer, bu taleplerle Almanya’nın uluslararası alanda askeri olarak geride durma politikasında düşünce değişikliğine gitmesi gerektiğini vurguladı. Kramp Karrenbauer, ‘Almanya Güvenlik Konseyi’ oluşturulmasını planlıyor.

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