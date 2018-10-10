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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Getty Images, AFP, Reuters
10.10.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Almanya’ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

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Almanya’ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

İçişleri Bakanı Seehofer, bu yıl başından itibaren yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirterek, bu rakamın beklenenden az olduğunu ifade etti.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’ya bu yıl tahmin edilenden daha az göçmen ve mülteci geldiğini açıkladı. Seehofer, salı günü partisinin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, yılın başlangıcından bu yana Almanya’ya yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirtti. Geçen yılların kasım ve aralık aylarında ülkeye daha az sayıda sığınmacının geldiği bilgisini hatırlatan Seehofer, partisinin daha önce dile getirdiği yıllık 200 bin sığınmacı sınırının aşılmasını beklemediklerini kaydetti.
İçişleri Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre, sene başından eylül ayına kadar toplam 124 bin kişi Almanya’da iltica başvurusunda bulundu. Ayrıca yılın ilk altı ayında iltica başvuruların sıklıkla geldiği ülkelerin vatandaşlarına aile birleşimi için toplam 19 bin vize verildi.

Almanya’ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

CSU’lu Seehofer, henüz haziran ayında yaptığı açıklamada, Alman hükümeti tarafından 2018 için belirlenen 180 ila 220 bin kişilik mülteci kotasının ‘dolabileceğini, hatta aşılabileceğini’ söylemişti. Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, Seehofer’i sert bir şekilde eleştirerek kendisini ‘panik yaratmaya çalışmakla’ suçlamıştı.
Seehofer eylül ayında “Göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır” açıklamasında bulunarak tepkileri üzerine çekmişti. Başbakan Angela Merkel ile mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı bilinen Seehofer, Almanya’nın farklı bir göç politikası izlemesi gerektiğini savunuyor. Seehofer, mülteci sayısı sınırlandırılmadığı takdirde CDU/CSU’nun halkın desteğini kaybedeceğini de söylemişti.

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