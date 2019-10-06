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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
06.10.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Almanya’da yoksul insan sayısı artıyor

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Almanya’da yoksul insan sayısı artıyor

Almanya’da Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün (WSI) yaptığı araştırma, zenginle fakir arasındaki uçurumun gittikçe büyüdüğünü ortaya koydu. Buna göre en düşük gelire sahip nüfusun yüzde 40’ının gelirinin daha da düştüğü anlaşıldı.

ALMANYA’da ekonomik büyümeye ve iş pazarındaki olumlu havaya rağmen, gelir dağılımındaki eşitsizlik yeni bir boyut kazandı. WSI uzmanı Dorothee Spannagel, gelir dağılımındaki eşitsizlik yavaşlamış olsa bile, zengin-fakir arasındaki uçurumun büyüdüğünü belirtti ve bunu “Almanya için bir yoksulluk belgesi” olarak niteledi.

YOKSUL İNSAN SAYISI ARTIYOR
Araştırma sonuçları, dar gelirli nüfusun yüzde 40’ının gelirinin daha da azaldığını ve yoksul insan sayısının arttığını gösterdi. Ortalama gelirin yüzde 60’ının altında gelire sahip nüfus 2010 ile 2016 yılları arasında yüzde 14.2’den yüzde 16.7’ye çıktı. Bu gelişmede en büyük rolü ücret farkı oynadı. Buna göre orta gelirin altında ücret alanların sayısı arttı.

‘ASGARİ ÜCRET ARTIRILSIN’
Araştırmaya göre gelir farkı Doğu ile Batı arasında daha da yüksek. WSI Enstitüsü gelir dağılımındaki eşitsizliğin önüne geçmek için asgari ücretin artırılması, yüksek gelir ve mirasların daha fazla vergilendirilmesi gerektiği görüşünde.

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