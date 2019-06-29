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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
29.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Almanya’nın yeni sınavı

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Almanya’nın yeni sınavı

Kassel Valisi cinayeti, NSU cinayetleri üzerindeki sır perdesini kaldıracak mı? Güvenlik birimleri üzerindeki şüpheleri aydınlığa kavuşturacak mı? Kassel Valisi cinayetinde gelişmeler, NSU’ya işaret ediyor. Valinin katil zanlısı Stefan Ernst’in NSU çevresiyle bağlantıları var. Ona silahı bulan Markus H., Kassel’de NSU kurbanı Halit Yozgat cinayetiyle sorgulanıyor.

Almanya’nın yeni sınavıSİYASET de vali cinayetinin NSU’yla bağlantısı yönünde mesajlar veriyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’nın ikisi arasında bağlantının aydınlatılması gerektiği talepleri buna işaret ediyor.
Ama valiyi katlettiğini itiraf eden Stefan Ernst, “Bu işi tek başıma yaptım” diyor.
Federal Savcılık henüz soruşturmanın başında.
İstihbarat ve polis NSU cinayetlerinde olduğu gibi Vali Lübcke cinayetinde de uyumuş görünüyor.
*
Zanlı Stefan Ernst 15 yaşından beri yabancı avında.
1998’de Türklerin oturduğu bir binayı kundaklıyor.
1992’de halka açık tuvalette bir Türk imamı bıçaklıyor ve ağır yaralıyor.
1993’te bir mülteci yurdunu havaya uçurmak için boru tipi bomba depoluyor.
Hapis yatıp çıktıktan sonra da uslanmıyor.
Kassel’e yerleşiyor ve 2009’da otonom neonazilerle bir sendika gösterisine saldırıyor. Polisi taşlıyor.
Ama daha sonra birden güvenlik birimleri ve istihbaratın radarından kayboluyor.
NSU elebaşları Böhnhardt, Mundlos ve Zschaepe gibi bahçeli bir eve yerleşiyor.
İki çocuğu ve karısıyla normal bir hayat yaşıyormuş süsü veriyor.
Atıcılar kulübüne üye oluyor, atış talimleri yapıyor.
Valiyi öldürmeden önce sosyal medya hesaplarında, “Ya bu hükümet kısa zamanda gider ya da çok kan akar” diye tehditler savuruyor.
Güvenlik birimlerinin, istihbaratın kılı kıpırdamıyor.
Ta ki, bu yılın 15 Haziran’ında vali cinayeti şüphesiyle evine özel tim baskın yapıncaya kadar kimsenin dikkatini çekmiyor.
*
Böyle birisi istihbaratın radarından nasıl çıktı?
NSU’yla nasıl bir bağlantısı var dı?
NSU içinde nasıl bir rol oynadı?
Zanlının cinayeti tek başına işlemiş olabileceği inandırıcılıktan çok uzak.
Öldürülen Vali Walter Lübcke’nin komşusu silah sesinden sonra iki otomobilin hızla kaçtığı ifadesini verdi.
İkinci araç adli teknisyenler tarafından inceleniyor.
Siyaset, NSU olayı ortaya çıktığında bu olay tüm yanlarıyla aydınlanmalı demişti. Şimdi de aynı talepleri vurguluyor.
Federal Savcılık, NSU olayında olduğu gibi vali cinayetinin üzerine ne kadar gidebilecek?
NSU cinayetlerini üç kişiye indirgediği gibi vali cinayeti olayında da, “Bir kişi işlemiştir” demekle mi yetinecek?
Bugün kimse NSU’nun üç kişiyle sınırlı olduğuna ve cinayetleri tek başına onların işlediğine inanmıyor.
*
İstihbarat raporuna göre 2014 yılından beri Almanya’da neonazilerin sayısı ürkütücü boyutlarda artıyor.
Şaşırmamak gerekir.
‘Hitler selamı’ duranlar, başbakanı, siyasetçileri tehdit edenler küçük para cezalarıyla kurtuluyor.
İnternette kin ve nefret çağrıları savcılıklar tarafından kovuşturulmuyor.
Kin, daha sonra şiddete ve cinayetlere dönüşüyor.
Geçen yıl neonazilere atfedilen 6 adam öldürme teşebbüsü var.
Almanya yeni bir sınavdan geçiyor.

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