Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı: İslam Almanya’ya ait değildir

İSLAM’ın Almanya’ya ait olup olmadığı yönündeki bir soruyu cevaplandıran Seehofer: “Hayır. İslam Almanya’ya ait değildir. Almanya, Hıristiyan değerlerden oluşuyor. Tabi ki bizde yaşayan Müslümanlar Almanya’ya aittir. Ama bu elbette biz kendi geleneklerimizden ve görgü kurallarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez.”

Almanya’da yeniden İslam Konferansı’na ihtiyaç olduğunu belirten Seehofer, “Kesinlikle İslam Konferansına ihtiyacımız var. Benim için İslam Konferansı çok önemli. İslami derneklerle aynı masaya oturmamız lazım, onlara diyalog arayışında olmalıyız. Benim mesajım; Müslümanlar bizimle yaşamak zorunda, yanımızda veya karşımızda değil. Bir şeylere ulaşmak için karşılıklı anlayış göstermeliyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizle konuşursak başarılı oluruz.”

APTALLIK OLUR

Göçmen kökenli birinin kabinede yer alması iyi olmaz mıydı sorusuna ise Seehofer “Ben karşı bir soru sorayım. Sağlık Bakanı olmam için doktor mu olmak zorundayım? Politikacılar toplumu refaha kavuşturacak şeyler yapmalı. Bunun için de insanın fikri ve yeteneği olması gerekir. Sadece göçmen kökenli özelliği bulunan kimse iyi bir politikacı olmaz” dedi.

En büyük sorumluluklarının ülkeye bir arada tutmak olduğunu söyleyen Seehofer, “Bu yüzden ben Yurt Bakanıyım. Vatan insanlar için çok önemli. Vatanı sadece folklor olarak değerlendirmek aptallık olur” diye konuştu.

SINIRDIŞILAR ARTACAK MESAJI

Seehofer, demecinde sınır dışı edilmelerin artacağının mesajını da verdi. Göç ile mücadele ile ilgili ise İçişleri Bakanı şunları söyledi:

“Federal hükümet sınır dışı edilmelerde daha fazla sorumluluk almalı. İltica başvurusu reddedilenler hızla sınır dışı edilmeli. Hızlı sınır dışılar için bir master planı hazırlanmalı. Göçe neden olan gerekçelere çözüm ilgili ülkelerde bulunmalı.”

Seehofer (68), ilerleyen yaşının çalışmasına engel olup olmayacağı yönündeki soruya ise “Benim yaşım hiç sorun değil. Benim yaşımda olup da aktif olan yüzler insan tanıyorum. Şirketleri yönetiyorlar. Büyük başarılar elde ediyorlar. Yaşlı olmak engel değil. Genç olmak bir kazanç değil” dedi.