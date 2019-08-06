Almanya’nın ‘Yaz Rüyası’na İsviçre’den dava
İsvirçe Savcılığı, Almanya’ya 2006 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği kazandıran ve ‘Yaz Rüyası’ olarak da büyük tanıtımını yapan iki eski Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Theo Zwanziger ve Wolfgang Nierschbach ile DFB eski Genel Sekreteri Horst Schmidt ve İsviçreli FIFA eski yöneticisi Urs Linsi’ye dava açtı.
SAVCILIK, İmparator lakaplı Franz Beckenbauer’in dosyasını sağlık durumundan dolayı ayırırken, dört isim, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliğinin Almanya’ya verilmesi için dolandırıcılık suçuna iştirak ve yardım etmekle suçlanıyor. Zwanziger, Schmidt ve Linsi dolandırıcılık suçuna iştirak etmekten mahkemede hesap verecek. Nierschbach ise dolandırıcılık suçuna yardım etmekten yargılanacak. İsviçreli savcı zaman aşımına sekiz ay kala davayı açtı. Bir dönem FIFA ve Alman futboluna yön veren dört isim, 2005 yılının nisan ayında 6 milyon 700 bin Euro’yu amacının dışında kullandıkları için yargılanacak.
6 MİLYON 700 BİN EURO
Mahkeme, gelecek yıl nisan ayına kadar davayı sonuçlandırıp kararını vermek zorunda. Aksi takdirde 15 yıllık zaman aşımı süresi dolacak. Bu durumda da dört isim ceza almaktan kurtulacak. Davaya konu olan 6 milyon 700 bin Euro’yu Beckenbauer Adidas eski Şefi Robert Louis Dreyfus’tan kredi olarak aldığı tespit edilmişti. Bu para, FIFA eski yöneticisi Muhammed Bin Hammam’ın hesabına yatırılmıştı. 2005’ten beri soruşturmayı sürdüren İsviçreli savcılar bu paranın neden Katarlı Muhammed Bin Hammam’ın hesabına yatırıldığını açıklığa kavuşturamadı. Dört isme yönelik ‘kara para aklama’ suçlamasını savcı iddianameye koymadı. 2018’de Frankfurt Savcılığının Zwanziger, Nierschbach ve Schmidt hakkında açtığı davayı Frankfurt Mahkemesi reddetmişti.
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