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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
06.08.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Almanya’nın ‘Yaz Rüyası’na İsviçre’den dava

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Almanya’nın ‘Yaz Rüyası’na İsviçre’den dava

İsvirçe Savcılığı, Almanya’ya 2006 Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği kazandıran ve ‘Yaz Rüyası’ olarak da büyük tanıtımını yapan iki eski Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Theo Zwanziger ve Wolfgang Nierschbach ile DFB eski Genel Sekreteri Horst Schmidt ve İsviçreli FIFA eski yöneticisi Urs Linsi’ye dava açtı.

SAVCILIK, İmparator lakaplı Franz Beckenbauer’in dosyasını sağlık durumundan dolayı ayırırken, dört isim, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliğinin Almanya’ya verilmesi için dolandırıcılık suçuna iştirak ve yardım etmekle suçlanıyor. Zwanziger, Schmidt ve Linsi dolandırıcılık suçuna iştirak etmekten mahkemede hesap verecek. Nierschbach ise dolandırıcılık suçuna yardım etmekten yargılanacak. İsviçreli savcı zaman aşımına sekiz ay kala davayı açtı. Bir dönem FIFA ve Alman futboluna yön veren dört isim, 2005 yılının nisan ayında 6 milyon 700 bin Euro’yu amacının dışında kullandıkları için yargılanacak.

6 MİLYON 700 BİN EURO
Mahkeme, gelecek yıl nisan ayına kadar davayı sonuçlandırıp kararını vermek zorunda. Aksi takdirde 15 yıllık zaman aşımı süresi dolacak. Bu durumda da dört isim ceza almaktan kurtulacak. Davaya konu olan 6 milyon 700 bin Euro’yu Beckenbauer Adidas eski Şefi Robert Louis Dreyfus’tan kredi olarak aldığı tespit edilmişti. Bu para, FIFA eski yöneticisi Muhammed Bin Hammam’ın hesabına yatırılmıştı. 2005’ten beri soruşturmayı sürdüren İsviçreli savcılar bu paranın neden Katarlı Muhammed Bin Hammam’ın hesabına yatırıldığını açıklığa kavuşturamadı. Dört isme yönelik ‘kara para aklama’ suçlamasını savcı iddianameye koymadı. 2018’de Frankfurt Savcılığının Zwanziger, Nierschbach ve Schmidt hakkında açtığı davayı Frankfurt Mahkemesi reddetmişti.

 

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