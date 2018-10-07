Almanya’nın ünlü OktoberFest’i 3’ncü kez Datça’da yapıldı
Almanya’nın bu yıl 185’nci kez kutladığı geleneksel Ekim Festivali (OktoberFest), Muğla’nın Datça ilçesinde yine Almanları ve Türkleri bir araya getirdi.
ALMANYA’nın Münih kentinde her yıl ekim ayında düzenlenen Oktober Festivali, Almanya’nın binlerce kilometre uzağında Muğla’nın Datça ilçesinde Almanları bir araya getirdi. Almanların geleneksel kıyafetlerle katıldığı Kargı Koyu’ndaki festivali, Datça Belediye Başkanı CHP’li Gürsel Uçar açtı.
Üzerinde ağzı açık ters yerleştirilmiş bira şişesi bulunan fıçıya, elindeki çekiçle vurup, misafirlerin bardaklarına bira dolduran Gürsel, “Bu festival dilerim uzun ömürlü olur, sonsuza dek yaşar” dedi.
6-7 ekim tarihleri arasında iki gün süren festivalde çeşitli müzik dinletileri, eğlenceler ve yarışmalar düzenlendi.
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