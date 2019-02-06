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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images
06.02.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Almanya’nın Türkiye’ye göndermesi ABD’yi çok kızdırdı!

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Almanya’nın Türkiye’ye göndermesi ABD’yi çok kızdırdı!

ABD’nin Almanya’dan ısrarla istediği terör örgütü üyesi Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasından sonra Türkiye’ye sınır dışı edildi. ABD’nin Berlin Büyükelçisi, “Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen bize verilmemesi, derin hayal kırıklığı yaşattı” dedi.

AMERİKA Birleşik Devletleri’nin Almanya’dan ısrarla kendilerine teslim edilmesini istediği terör örgütü Cihat Birliği üyesi Adem Yılmaz, 2007 yılında Amerikalı askerlere saldırı planladığı gerekçesiyle yakalandı. Örgütün Saurland hücresi üyesi olan Yılmaz, yargılanma sonunda Almanya’da bulunan Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına bombalı saldırı planlamaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya’nın Türkiye’ye göndermesi ABD’yi çok kızdırdı

YENİDEN YARGILAMAK İSTİYORLARDI
Cezasını tamamlayan Yılmaz’a Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosuluğu yeni pasaport verince Yılmaz, Türkiye’ye gönderildi ve İstanbul’da Türk polisine teslim edildi.
Amerika, Yılmaz’ı 2006 yılında Afganistan’da Amerikalı askerleri yönelik saldırıdan sorumlu tutuyor ve yargılanması için Amerika’ya götürmek istiyordu.

Almanya’nın Türkiye’ye göndermesi ABD’yi çok kızdırdı

‘ÇOK TEHLİKELİ BİR TERÖRİST
Almanya ABD’nin bu isteğini, bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasını yasaklayan yasa çerçevesinde reddetmişti. ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Yılmaz’ın kendilerine teslim edilmemesine kızarak “Almanya’nın çok tehlikeli bir teröristi Türkiye’ye sınır dışı etmesi bizde çok derin hayal kırkılığına neden oldu” dedi.

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