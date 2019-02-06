Almanya’nın Türkiye’ye göndermesi ABD’yi çok kızdırdı!
ABD’nin Almanya’dan ısrarla istediği terör örgütü üyesi Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasından sonra Türkiye’ye sınır dışı edildi. ABD’nin Berlin Büyükelçisi, “Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen bize verilmemesi, derin hayal kırıklığı yaşattı” dedi.
AMERİKA Birleşik Devletleri’nin Almanya’dan ısrarla kendilerine teslim edilmesini istediği terör örgütü Cihat Birliği üyesi Adem Yılmaz, 2007 yılında Amerikalı askerlere saldırı planladığı gerekçesiyle yakalandı. Örgütün Saurland hücresi üyesi olan Yılmaz, yargılanma sonunda Almanya’da bulunan Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına bombalı saldırı planlamaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YENİDEN YARGILAMAK İSTİYORLARDI
Cezasını tamamlayan Yılmaz’a Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosuluğu yeni pasaport verince Yılmaz, Türkiye’ye gönderildi ve İstanbul’da Türk polisine teslim edildi.
Amerika, Yılmaz’ı 2006 yılında Afganistan’da Amerikalı askerleri yönelik saldırıdan sorumlu tutuyor ve yargılanması için Amerika’ya götürmek istiyordu.
‘ÇOK TEHLİKELİ BİR TERÖRİST’
Almanya ABD’nin bu isteğini, bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasını yasaklayan yasa çerçevesinde reddetmişti. ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Yılmaz’ın kendilerine teslim edilmemesine kızarak “Almanya’nın çok tehlikeli bir teröristi Türkiye’ye sınır dışı etmesi bizde çok derin hayal kırkılığına neden oldu” dedi.
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