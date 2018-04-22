Almanya’nın suç oranı en yüksek kenti Frankfurt
Alman polisinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında nüfus dikkate alındığında en fazla suçun işlendiği kent, Frankfurt. Almanya’nın en güvenli şehri ise Münih.
Verilere göre Frankfurt’ta geçen yıl 109 bin 458 suç kayıtlara geçerken, bunun nüfusa oranı yüzde 14.86. Frankfurt’u yüzde 14.61 ile takip eden Hannover’de ise polis kayıtlarına geçen suç sayısı 77 bin 886. Almanya’nın başkenti ve en kalabalık şehri Berlin, yüzde 14.55 suç işleme oranıyla üçüncü sırada. Berlin’de geçen yıl kayıtlara geçen tüm suç sayısı 520 bin 436.
Bu verilere göre başkentte işlenen suç oranı 2016’ya göre ise yüzde 8.5 düşüş gösterdi.
Alman polisinin açıkladığı rakamlara göre ülkenin en güvenli şehri ise Münih. Bavyera eyaletinin başkentinde suç işleme oranı yüzde 6.62. Münih’i yüzde 7.21 ile Augsburg izliyor. Almanya genelinde suç işleme oranı düşerken bir tek Dresden’de suç işleme oranı artış gösterdi. Kentte 2016 yılına göre suç işleme oranı 2017 yılında yüzde 33.7 arttı. Bunun nedeniyse kentte faaliyet gösteren yatırımcı Infinus şirketinin iflas etmesi. Dresden’de şirket hakkında tam 40 bin suç duyurusunda bulunulması kentteki suç oranını artırdı.
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