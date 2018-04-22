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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf arşiv
22.04.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Almanya’nın suç oranı en yüksek kenti Frankfurt

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Almanya’nın suç oranı en yüksek kenti Frankfurt

Alman polisinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında nüfus dikkate alındığında en fazla suçun işlendiği kent, Frankfurt. Almanya’nın en güvenli şehri ise Münih.

Verilere göre Frankfurt’ta geçen yıl 109 bin 458 suç kayıtlara geçerken, bunun nüfusa oranı yüzde 14.86. Frankfurt’u yüzde 14.61 ile takip eden Hannover’de ise polis kayıtlarına geçen suç sayısı 77 bin 886. Almanya’nın başkenti ve en kalabalık şehri Berlin, yüzde 14.55 suç işleme oranıyla üçüncü sırada. Berlin’de geçen yıl kayıtlara geçen tüm suç sayısı 520 bin 436.
Bu verilere göre başkentte işlenen suç oranı 2016’ya göre ise yüzde 8.5 düşüş gösterdi.
Alman polisinin açıkladığı rakamlara göre ülkenin en güvenli şehri ise Münih. Bavyera eyaletinin başkentinde suç işleme oranı yüzde 6.62. Münih’i yüzde 7.21 ile Augsburg izliyor. Almanya genelinde suç işleme oranı düşerken bir tek Dresden’de suç işleme oranı artış gösterdi. Kentte 2016 yılına göre suç işleme oranı 2017 yılında yüzde 33.7 arttı. Bunun nedeniyse kentte faaliyet gösteren yatırımcı Infinus şirketinin iflas etmesi. Dresden’de şirket hakkında tam 40 bin suç duyurusunda bulunulması kentteki suç oranını artırdı.

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