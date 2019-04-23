Almanya’nın silah ihracatından elde ettiği geliri düştü
Silah ve askeri teçhizat satışında üç yıldır kayıp yaşayan Almanya, 2019 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleşen ihracattan bir milyar 120 milyon Euro gelir elde etti. Bu gelir, bir önceki yıla göre 100 milyon Euro daha düşük gerçekleşti.
YEŞİLLER Federal Meclis milletvekili Omid Nouripour’un silah satışıyla ilgili meclise sunduğu soru önergesini cevaplayan hükümet, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında 1 milyar 120 milyon Euro’luk silah satışının onaylandığını belirtti. Hükümetin verdiği cevapta özellikle NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatta düşüş meydana geldiği kaydedildi. Gelirin düşmesinin temel nedenleri arasında geçen yıl mart ayında kurulan koalisyon sözleşmesinde Yemen savaşına katılan ülkelere silah satılmayacağının yazılması ve Suudi Arabistan yönetiminin emriyle İstanbul’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası Suudilere silah satışının durdurulması yönünde alınan karar bulunuyor. Almanya, 2015’te silah satışından 7 milyar 860 milyon Euro elde etmişti. Bu rakam rekor olarak açıklanmıştı.
ABD EN BÜYÜK ALICI
Almanya’dan bu yıl en çok silah satın alan ülke ABD oldu. ABD satın aldığı silahlar karşılığı Almanya’ya 169 milyon 100 bin Euro ödeme yaptı. 156 milyon 900 bin Euro ile İngiltere ikinci, 87 milyon Euro ile Avustralya üçüncü sırada bulunuyor. Bu yıl Türkiye ise Almanya’dan 15 milyon Euro’luk silah ve teçhizat satın aldı. Türkiye, silah satın alan ülkeler arasında 19’uncu sırada bulunuyor.
Koalisyon ortakları CDU/CSU ile SPD, bu yılın ortalarına doğru silah satışında yeni kurallar belirleyecek. SPD, özellikle kriz bölgelerindeki ülkelere silah satışına karşı çıkıyor. Birlik partileri ise siyasi gelişmeler nedeniyle gelirin düşmesinden endişe ediyor. Almanya’nın silah satışıyla ilgili aldığı kararlar ortak üretim yaptığı Fransa ve İngiltere’nin tepkisine de yol açıyor.
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