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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Arşiv
23.04.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Almanya’nın silah ihracatından elde ettiği geliri düştü

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Almanya’nın silah ihracatından elde ettiği geliri düştü

Silah ve askeri teçhizat satışında üç yıldır kayıp yaşayan Almanya, 2019 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleşen ihracattan bir milyar 120 milyon Euro gelir elde etti. Bu gelir, bir önceki yıla göre 100 milyon Euro daha düşük gerçekleşti.

YEŞİLLER Federal Meclis milletvekili Omid Nouripour’un silah satışıyla ilgili meclise sunduğu soru önergesini cevaplayan hükümet, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında 1 milyar 120 milyon Euro’luk silah satışının onaylandığını belirtti. Hükümetin verdiği cevapta özellikle NATO ve AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracatta düşüş meydana geldiği kaydedildi. Gelirin düşmesinin temel nedenleri arasında geçen yıl mart ayında kurulan koalisyon sözleşmesinde Yemen savaşına katılan ülkelere silah satılmayacağının yazılması ve Suudi Arabistan yönetiminin emriyle İstanbul’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası Suudilere silah satışının durdurulması yönünde alınan karar bulunuyor. Almanya, 2015’te silah satışından 7 milyar 860 milyon Euro elde etmişti. Bu rakam rekor olarak açıklanmıştı.

Almanya’nın silah ihracatından elde ettiği geliri düştü

ABD EN BÜYÜK ALICI
Almanya’dan bu yıl en çok silah satın alan ülke ABD oldu. ABD satın aldığı silahlar karşılığı Almanya’ya 169 milyon 100 bin Euro ödeme yaptı. 156 milyon 900 bin Euro ile İngiltere ikinci, 87 milyon Euro ile Avustralya üçüncü sırada bulunuyor. Bu yıl Türkiye ise Almanya’dan 15 milyon Euro’luk silah ve teçhizat satın aldı. Türkiye, silah satın alan ülkeler arasında 19’uncu sırada bulunuyor.
Koalisyon ortakları CDU/CSU ile SPD, bu yılın ortalarına doğru silah satışında yeni kurallar belirleyecek. SPD, özellikle kriz bölgelerindeki ülkelere silah satışına karşı çıkıyor. Birlik partileri ise siyasi gelişmeler nedeniyle gelirin düşmesinden endişe ediyor. Almanya’nın silah satışıyla ilgili aldığı kararlar ortak üretim yaptığı Fransa ve İngiltere’nin tepkisine de yol açıyor.

 

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