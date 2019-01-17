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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.01.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Almanya’nın silah ihracatı düştü, silah endüstrisinden eleştiri geldi

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Almanya’nın silah ihracatı düştü, silah endüstrisinden eleştiri geldi

Silah ve askeri teçhizat ihracatı geçen yıl, 2017’ye göre yüzde 23 oranında azalarak 6 milyar 242 milyon Euro’dan 4 milyar 824 milyon Euro’ya düşen Alman silah endüstrisinden hükümete eleştiri geldi. Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği, hükümeti sürpriz manevra ve anlaşılması güç politika yapmakla suçladı.

FEDERAL Meclis’e Yeşiller’in sunduğu bir soru önergesini cevaplayan Almanya hükümeti, 2018 yılında silah ve askeri teçhizat ihracatından 4 milyar 824 milyon euro gelir elde edildiğini açıkladı.
2018 yılında bir önceki yıla göre silah ihracatının yaklaşık dörtte birine onay vermeyen Almanya, 2017 yılında 6 milyar 242 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satmıştı. 2015 yılında 7 milyar 860 milyon euro ile rekor kıran Almanya, son üç yıldır düzenli olarak silah ihracatında gelir kaybı yaşıyor.
Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birliği (BDSV), rakamlardaki gerilemeyi hükümetin sürpriz manevra ve anlaşılması güç politikalarına dayandırarak, “Hem partner ülkeler hem de müşterilerce hükümetin bu tutumunun eleştirildiğini” açıkladı.

DİKTATÖRLERE DE SİLAH SATTI
Almanya, en çok silah sattığı ülke olan Suudi Arabistan’a, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra silah ve askeri teçhizat satışını tamamen durdurma kararı almıştı.
Silah satış boykotu kararına rağmen Suudi Arabistan 416 milyon Euro’luk alımla 2018 yılında Almanya’nın en iyi silah müşterisi olma özelliğini korudu. Almanya silah satışının yarısından fazlasını NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelere gerçekleştirdi. Almanya’dan silah satın alan ülkeler arasında insan haklarını ihlal eden ve diktatörlükle yönetilen ülkeler de bulunuyor.

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