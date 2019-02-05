Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor
GeriAvrupa Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe /Fotoğraflar: AP/AFP/Getty Images
05.02.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor

Alman ordusunda görevli Müslüman askerler, tehlikeli görevlere giderken kefenlerini çantalarında taşıyor. Nedeni ise Hırıstiyan silah arkadaşlarının aldığı din hizmetini bir türlü alamıyor olmaları ve görev başında hayatını kaybettiklerinde İslami usullere göre defnedilmeyi istemeleri.

ALMANYA’nın ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor. Orduda, Katolik ya da Protestan askerler için din adamları istihdam edilirken, Müslüman askerler için bugüne kadar imam görevlendirilmedi. 2005 yılında Alman ordusuna katılan Nariman Hammouti-Reinke, bu konudaki beklentilerin sonuçsuz kalmasının Müslüman askerlerde büyük hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Fas kökenli Hammouti-Reinke, Afganistan gibi tehlikeli bölgelerde göreve giderken yaşadığı zorlukları anlatırken “Bu görev sırasında hayatımı kaybedebileceğim ihtimali nedeniyle bir Müslüman olarak defnedilebilmek, üniformayla bir tabuta konmamak için, yıkanmam ve kefene sarılmam için hazırlıkları kendim yaptım, Afganistan’a giderken kendi kefenimi çantamda taşıdım. Katolik ya da Protestan silah arkadaşlarımız için böyle bir görevi ordudaki din görevlileri yerine getiriyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar için bu destek verilmiyor. Oysa ben de Almanya için görev yapıyorum” dedi.

Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor

7 YIL GEÇTİ BAKAN HALA ÇALIŞIYORUZ DİYOR
Almanya Anayasası, din özgürlüğünü teminat altına alırken farklı inançların yasa önünde eşitliğini, kişinin inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engel ile karşılaşmadan yerine getirmesini öngörüyor. Orduda Hıristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturan Müslüman askerler, orduda imamların da istihdam edilmesini istiyor.
Alman Asker Derneği’nin (Deutscher.Soldat. e.V.) başkanlığını yürüten Hammouti-Reinke, bu konuda taleplerini Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de yüz yüze görüştüklerini, ancak yedi yıldır süren çalışmalarda mesafe alınamadığını söyledi: “Bize halen üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak bunca zaman yol alınamaması bu yönde adım atmak istemedikleri izlenimine yol açıyor.”

BAKAN NEYİ İNCELETİYOR HERKES İÇİN SIR
Orduda Müslüman askerler için din adamı istihdam etme konusunda adım atılmaması muhalefet partilerinin de tepkisine yol açıyor. Yeşiller Partisi’nin güvenlik politikaları sözcüsü Tobias Lindner, “Sayın Savunma Bakanı’nın 7 yıldır tam olarak neyi incelettiği herkes için bir sır” ifadesini kullandı.
Savunma Bakanlığı, orduda görev yapan Müslüman askerlere ordu bünyesinde din hizmetleri verilmesi ihtiyacı ve bunun koşulları hakkında, Almanya İslam Konferansı (AIK) ile görüşmelerin sürdüğünü kaydediyor.
Ancak AIK katılımcıları hükümetin bu konuda istekli olmadığını ifade ediyor. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, “Kanımca bu konuda adım atılmak istenmiyor, izlenimimiz bu yönde” dedi.

Almanya’nın Müslüman askerleri kefenlerini yanında taşıyor

CAN ALICI SORU ŞU: NEREDEN BULACAĞIZ
Hükümet ortağı SPD’nin savunma politikaları sözcüsü Fritz Felgentreu, orduda görev yapacak imamların nasıl görevlendirileceği, maaşının kim tarafından ödeneceği gibi pek konunun açıklığa kavuşturulup, karara bağlanması gerektiğini vurgularken, “Can alıcı soru ise şu: Alman ordusu, askerlerinin güvenebileceği, imam olarak kabul edeceği din adamlarını nereden bulacak?” diye konuştu.

HOLLANDA, FRANSA, İNGİLTERE VE AVUSTRUYA ORDULARINDA VAR
Alman Meclisi’nin federal ordu raportörü Hans-Peter Bartels geçen hafta açıkladığı raporda “Eğer orduda böyle bir dini destek hizmeti vermeyi başaramazsak, bazı askerlerin kimi durumlarda radikal çözümlere ulaşma ihtimali kimseyi şaşırtmamalı” uyarısında bulundu.
Hollanda, Fransa ve İngiltere ordularında Müslüman askerlere din hizmeti verildiğine, Avusturya ordusunun kendi asker imamı olduğuna dikkat çeken Bartels, bu ülkelerin uygulamalarından da yararlanabileceğine işaret etti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle