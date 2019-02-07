Almanya’nın mülteci kriterleri, insan hakları örgütlerini kızdırdı

DEUTSCHE Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, mutabakat kapsamında 2019 yılında Türkiye’den 6 bin Suriyeli sığınmacı alınması planlanıyor. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye mutabakatının önemi vurgulanırken, hükümetin bu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Yazıda, mutabakatın, yasa dışı göçün önlenmesi, insan kaçakçılarına darbe indirilmesi ve uluslararası korumaya muhtaç sığınmacıların yasal yollarla Avrupa’ya kabul edilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı hazırladığı düzenlemede, Türkiye’den Almanya’ya kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara ilişkin kriterleri belirlerken, 2019 yılı boyunca, her ay en fazla 500 sığınmacı almayı planladığını ifade etti.

TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİ

AB-Türkiye mülteci mutabakatı, son iki yılda Ege Denizi’nden yasa dışı göçün önlenmesinde büyük rol oynasa da, mutabakatın uygulanması konusunda yaşanan sorunlar Ankara’nın eleştirilerine yol açmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bu hafta Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda tepkisini dile getirmiş, “AB’yle imzalamış olduğumuz 18 Mart mutabakatı caydırıcı rol oynadı. Türkiye tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak geri kabul mekanizmasının AB tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz” demişti.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kapsamda AB üyesi ülkelerin 2018 yılının Aralık ayına kadar Türkiye’den toplam 18 bin 94 sığınmacıyı kabul ettiklerini açıkladı. Sözcü, bu dönemde Almanya’nın Türkiye’den 6 bin 614 Suriyeli sığınmacı aldığını, bu konuda oluşturulan mekanizmaların ‘uyumlu ve güvenli bir şekilde işlediğini’ söyledi.





SIĞINMACILAR İÇİN KRİTERLER VAR

Almanya’nın Türkiye’den alacağı 6 bin sığınmacı için çıkardığı düzenlemede, bu konudaki süreç ve kriterlere de yer verdi. Kabul edilecek kişilerin, ‘mümkün olduğu ölçüde’ Almanya’ya uyum sağlayabilecek kişiler olmaları, Alman makamlarının bu konuda karar verirken bu kişilerin eğtim durumu, iş tecrübesi, dil bilgisi, dini aidiyeti ve daha genç yaşta olmaları gibi özelliklerin dikkate alınması isteniyor. Ağır hastaların da kabul edilebileceği ancak bunun mutabakat kapsamında Almanya’ya kabul edilenlerin yüzde 3’ünü aşmaması gerektiği ifade ediliyor.

Düzenlemeye göre sığınmacıların sağlık taraması Türkiye’de, Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılıyor. Bu kapsamda akciğer röntgeni çekildiği, HIV, Hepatit B, Hepatit C, Sifilis testlerinin yapıldığı, sağlık taramasının su çiçeğinin yanı sıra kabakulak, Hepatit A, kızıl gibi bulaşıcı hastalıkları da kapsadığı kaydediliyor.

Bakanlığın yazısında, “Seyahat edemeyecek durumunda olan kişiler ya da bulaşıcı hastalığı olduğu tespit edilenler, ancak hastalık geçtiğinde seyahat edebilir” ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca sığınmacıların Almanya’ya seyahatlerinin gerçekleştiği gün de ‘seyahat etmeye uygunluk kontrolünün’ yapıldığı aktarılıyor.

GELMESİNE İZİN VERİLMEYENLER

Alman İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemesinde, terör örgütü IŞİD’in kontrolü altında bulunmuş olan bölgelerden gelecek Suriyelilerle ilgili daha özenli inceleme yapılması gerektiğine işaret ediyor. Düzenlemeye göre, Almanya’da suç sayılan eylemlerden ceza alanlar, suç örgütleri veya terör örgütleri ile bağı olanlar ya da bağı olduğu konusunda güçlü şüphe duyulan kişiler sığınmacı olarak alınmayacak.

Türkiye’den kabul edilecek Suriyeli sığınmacıların dosyaları incelenirken, bu kişilerin herhangi bir şekilde halklar arasında karşılıklı anlayışa, halkların barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasına karşı girişimlere destek verip vermedikleri de dikkate alınacak, bu tür girişimlere destek verenler sığınmacı olarak kabul edilmeyecek.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TEPKİLİ

Mülteci krizi konusunda AB ülkeleri ve Almanya’nın izlediği politikalara tepki gösteren insan hakları örgütleri, AB-Türkiye mutabakatının uygulanması konusunda da eleştirilerini sürdürüyor.

Almanya’da mültecilere destek veren en büyük sivil toplum örgütü olan Pro Asyl’ün Avrupa Sorumlusu Karl Kopp, AB ülkelerinin son üç yılda yaklaşık 18 bin Suriyelinin gelmesine izin verdiğini belirterek, “Bu çok az ve son derece utanç verici” dedi.

Türkiye’den sığınmacı kabülünde dikkate alınan kriterleri de eleştiren Kopp, “Gayet tabii ki sağlık kontrolleri yapılmalı ama bu tedavi etme, yardım etme hedefiyle yapılmalı” diye konuştu.