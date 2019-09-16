Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası
Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısıyla Avrupa’nın en önemli metropolleri arasında gösterilen Düsseldorf’un simge projelerinden ‘Northgate - Kuzey Kapısı’nı Peker Holding inşa edecek.
İÇERİSİNDE 431 yataklı bir otel de barındıran Northgate (Kuzey Kapısı) isimli proje Düsseldorf’un kuzeyinde önemli bir iş merkezi olacak. Northgate, bu özelliğiyle bir Türk yatırımcının Düsseldorf’ta hayata geçirdiği en büyük proje oldu. 12 bin metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 7 bin metrekare otopark, 2 bin metrekare ofis alanları ve 16 bin metrekareden oluşan otel olmak üzere 27 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor. Projedeki otel bölümü için Novum Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması yapıldı.
İSTANBUL VE DÜSSELDORF ARTIK DAHA YAKIN
Hali hazırda çalışmaların devam ettiği inşaatta temel atma törenine Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, eşi Ayşegül Peker, Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, Peker Gmbh Almanya’dan Murat Beyazyüz ve şirket çalışanları katıldı. Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, “Peker Holding bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve Düsseldorf ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu proje iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracak” dedi.
KARDEŞLİK KAPISINA DÖNÜŞTÜRECEK
Türkiye’deki uzmanlıklarını 7 yıl önce yurtdışına taşımaya karar verdiklerini, bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurtdışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de, projenin tamamlandığında Düsseldorf’un simge yapıları arasında yerini alacağını söyledi.
Peker “Türkçede ‘Kuzey Kapısı’ anlamına gelen Nortgate’i bir ‘kardeşlik kapısına’ dönüştürmek en büyük dileğim” dedi. Konuşmaların ardından törene katılanlar sembolik olarak oluşturulan duvara birlikte harç koydu.
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