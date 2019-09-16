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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hülya Sancak- DÜSSELDORF
16.09.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası

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Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası

Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısıyla Avrupa’nın en önemli metropolleri arasında gösterilen Düsseldorf’un simge projelerinden ‘Northgate - Kuzey Kapısı’nı Peker Holding inşa edecek.

İÇERİSİNDE 431 yataklı bir otel de barındıran Northgate (Kuzey Kapısı) isimli proje Düsseldorf’un kuzeyinde önemli bir iş merkezi olacak. Northgate, bu özelliğiyle bir Türk yatırımcının Düsseldorf’ta hayata geçirdiği en büyük proje oldu. 12 bin metrekare alan üzerinde yükselecek proje, 7 bin metrekare otopark, 2 bin metrekare ofis alanları ve 16 bin metrekareden oluşan otel olmak üzere 27 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor. Projedeki otel bölümü için Novum Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması yapıldı.

Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası

İSTANBUL VE DÜSSELDORF ARTIK DAHA YAKIN
Hali hazırda çalışmaların devam ettiği inşaatta temel atma törenine Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, eşi Ayşegül Peker, Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, Peker Gmbh Almanya’dan Murat Beyazyüz ve şirket çalışanları katıldı. Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, “Peker Holding bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve Düsseldorf ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu proje iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracak” dedi.

Almanya’nın Kuzey Kapısı’na Türk imzası

KARDEŞLİK KAPISINA DÖNÜŞTÜRECEK
Türkiye’deki uzmanlıklarını 7 yıl önce yurtdışına taşımaya karar verdiklerini, bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurtdışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de, projenin tamamlandığında Düsseldorf’un simge yapıları arasında yerini alacağını söyledi.
Peker “Türkçede ‘Kuzey Kapısı’ anlamına gelen Nortgate’i bir ‘kardeşlik kapısına’ dönüştürmek en büyük dileğim” dedi. Konuşmaların ardından törene katılanlar sembolik olarak oluşturulan duvara birlikte harç koydu.

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