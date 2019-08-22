Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!
GeriAvrupa Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
22.08.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!

Berlin Enstitüsü ve Wüstenrot Vakfı’nın eyaletler, bölgeler, şehirler ve köyler arasında yaptığı araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Araştırma, ülkenin güney bölgeleri daha iyi imkanlara sahipken, kuzey ve doğudaki köylere gittikçe yoksulluğun artığını, halkın büyük kısmının Hartz IV denilen devlet yardımıyla geçimini sağladığını iş imkanları az olduğu için özellikle gençlerin göç ettiğini gözler önüne serdi.

80 sayfalık ‘Almanya Katılım Atlası’ araştırma sonuçlarına göre güneydeki en zengin bölgeler Baden Württemberg Eyaleti, Bavyera’nın büyük bir bölümü ve Güney Hessen eyaletleri. En geri kalmış eyaletler ise Mecklenburg Vorpommern, Saksonya Anhalt ile Thüringen Eyaletleri. Doğu’da insanların büyük çoğunluğu Hartz IV denilen devlet yardımlarına bağımlı. Bu bölgelerde daha çok yaşlı insanlar yaşıyor. Gençler daha iyi bir iş ve eğitim olanağı olan bölgelere taşınıyorlar. Doğu’da restoran, fırın gibi iş yerleri kapanıyor.

Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var

EN ZENGİN KENTLER
En zengin kentler ise Baden Württemberg ve Bavyera Eyaletlerinde. Doğu’da Dresden kenti hariç hiçbir şehir onlarla yarışamıyor. Batı eyaletlerinde de şehirler arasında önemli farklılıklar var. Gelsenkirchen, Pirmasens ve Duisburg yaşam şartlarında Hamburg’la yarışacak kadar zengin. Ancak Hartz IV devlet yardımı alanların sayısı bu kentlerde yüksek.

Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var

DEVAMLI GÖÇ VERİYOR!
Gelsenkirchen’de her dört kişiden biri Hartz IV yardımıyla geçiniyor ve çocuklar arasındaki yoksulluk daha da fazla. Araştırmacıların vardığı önemli sonuç ise alışveriş yerleri, iş yerleri, eğitim ve ulaşım olanaklarının az olduğu bölgeler devamlı göç veriyor. Bu bölgelerde göçü durdurmak için altyapı yatırımlarına ihtiyaç var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!
Köln Dortmund'u ağırlıyor
Chemnitz katiline 9 yıl 6 ay hapis
3 bin 500 kilometre yol katedip memlekette soyulmamız zorumuza gitti