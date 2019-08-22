Almanyanın iki yüzü: Güneyi zengin, kuzeyi ve doğusunda göç var!
Berlin Enstitüsü ve Wüstenrot Vakfı’nın eyaletler, bölgeler, şehirler ve köyler arasında yaptığı araştırma çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Araştırma, ülkenin güney bölgeleri daha iyi imkanlara sahipken, kuzey ve doğudaki köylere gittikçe yoksulluğun artığını, halkın büyük kısmının Hartz IV denilen devlet yardımıyla geçimini sağladığını iş imkanları az olduğu için özellikle gençlerin göç ettiğini gözler önüne serdi.
80 sayfalık ‘Almanya Katılım Atlası’ araştırma sonuçlarına göre güneydeki en zengin bölgeler Baden Württemberg Eyaleti, Bavyera’nın büyük bir bölümü ve Güney Hessen eyaletleri. En geri kalmış eyaletler ise Mecklenburg Vorpommern, Saksonya Anhalt ile Thüringen Eyaletleri. Doğu’da insanların büyük çoğunluğu Hartz IV denilen devlet yardımlarına bağımlı. Bu bölgelerde daha çok yaşlı insanlar yaşıyor. Gençler daha iyi bir iş ve eğitim olanağı olan bölgelere taşınıyorlar. Doğu’da restoran, fırın gibi iş yerleri kapanıyor.
EN ZENGİN KENTLER
En zengin kentler ise Baden Württemberg ve Bavyera Eyaletlerinde. Doğu’da Dresden kenti hariç hiçbir şehir onlarla yarışamıyor. Batı eyaletlerinde de şehirler arasında önemli farklılıklar var. Gelsenkirchen, Pirmasens ve Duisburg yaşam şartlarında Hamburg’la yarışacak kadar zengin. Ancak Hartz IV devlet yardımı alanların sayısı bu kentlerde yüksek.
DEVAMLI GÖÇ VERİYOR!
Gelsenkirchen’de her dört kişiden biri Hartz IV yardımıyla geçiniyor ve çocuklar arasındaki yoksulluk daha da fazla. Araştırmacıların vardığı önemli sonuç ise alışveriş yerleri, iş yerleri, eğitim ve ulaşım olanaklarının az olduğu bölgeler devamlı göç veriyor. Bu bölgelerde göçü durdurmak için altyapı yatırımlarına ihtiyaç var.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle