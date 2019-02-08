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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
08.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Almanya’nın ihracatı 2018’de rekor kırdı

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Almanya’nın ihracatı 2018’de rekor kırdı

Almanya’nın 2018 yılı ihracatı yüzde 3 artarak, 1 trilyon 317 miyar Euro ile rekor kırdı.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 317 milyar Euro, ithalat ise 1 trilyon 90 milyar Euro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 227 milyar 800 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin, 2018’de bir önceki yıla göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 3, ithalatı ise yüzde 5.7 arttı. Almanya, 2017’de 1 trilyon 279 milyar Euro ihracat yaparken, 1 trilyon 31 milyar Euro’luk ithalat yaparak rekor yenilemişti. Böylece geçen yıl ihracat ve ithalatta yeni rekor kırıldı.
Almanya’nın geçen yıl yaptığı ihracatın 778.7 milyar Euro’su AB ülkelerine olurken, ithalatın 623 milyar Euro’luk kısmı AB’den gerçekleştirildi. 2017’ye göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3.8 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 6.3 oldu.
AB dışında kalan ülkelere 539.2 milyar Euro’luk ihracat, 467 milyar Euro’luk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’ye kıyasla yüzde 1.9, ithalatı yüzde 5 artış kaydetti.

TÜRKİYE’NİN DE ALMANYA’YA İHRACATI ARTTI
Ülkede, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat aralıkta 112.3 milyar Euro, ithalat 92.9 milyar Euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, aralıkta kasım ayına göre 1.5, ithalat da yüzde 1.2 artış kaydetti. Almanya’nın Türkiye’ye ihracatı 2018 Ocak-Kasım döneminde yüzde 9.9 düşerek, 17 milyar 912 milyon Euro oldu. Bu rakam geçen yıl geneli 19 milyar 887 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı yüzde 1.13 artarak 15 milyar 208 milyon Euro oldu. Öte yandan, Almanya’nın kasımda cari işlemler fazlası 2018 yılında 2017’ye göre 12 milyar Euro azalarak 249.1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

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