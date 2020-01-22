Almanya’nın First Lady’si para kazanıyor mu?

First Lady’, İngilizce bir sözcük. ‘First’, ‘birinci’ demek, ‘Lady’ ise ‘hanımefendi’ anlamına geliyor ve eski İngilizce’de ekmek yoğuran, evin kadını anlamına gelen ‘laefdige’ sözcüğünden geliyor. Günümüzde ise ‘First Lady’, tüm dünya dillerinde devlet başkanı eşleri için kullanılıyor. Nasıl ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ‘ABD’nin First Lady’si ise Almanya’nın ‘First Lady’si de Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender. İdare Mahkeme Yargıcı olan ve daha önce yargıç cübbesiyle davalara giren Büdenbender, eşi Frank Walter Steinmeier’in yaklaşık üç yıl önce Almanya Cumhurbaşkanı olması ve Berlinde Schloss Bellevue’ye taşınmasıyla, ‘First Lady’ olarak mesleğini bırakıp saraya yerleşti. Şimdi Bellevue’de resmi ziyaretlerde törenlere katılıyor, başka ülkelere seyahatlerde Cumhurbaşkanı Steinmeier’e eşlik ediyor. Ancak siyasi konulara karışamıyor. İŞİ ÇOK AMA MAAŞI YOK

Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı’nın eşi olarak kendisini bir konuya adamak zorunda. Aslında ajandası çok dolu ve çok iş yapmasına rağmen bunun için bir maaş ya da ücret de almıyor Büdenbender. Çocukların iyi bir eğitim alması, eşit şansa sahip olması konularına ağırlık veriyor. Eski bir yargıç olan ‘First Lady’ şimdiki işinden memnun, ancak eski mesleğini de özlediğini söylüyor: “Ben severek yargıçlık yaptım. Şimdi böyle bir hayat yaşayacağımı aklımın ucundan bile geçirmedim. Bunu bir onur olarak görüyorum. Bir tac taşımıyorum. Normal giyiniyorum. Bazen uzun giyiniyorum, bazen kısa.”



