Almanya’nın en zengin bölgesi Stranberg!
Gelir seviyesi bölgeden bölgeye değişen Almanya’da sendikaya yakın Hans Böckler Vakfı, Almanya’nın en fakir ve en zengin bölgesini araştırıp gelir düzeyi haritasını çıkardı.
HARİTAYA göre, Almanya’nın gelir seviyesi en yüksek bölgesi, ortalama geliri kişi başına 34 bin 987 Euro’ya ile Münih yakınlarındaki Starnberg gölü kenarı. Starnberg’den sonra en yüksek gelir sıralamasında 125 bin nüfusa sahip, kişi başına 32 bin 366 Euro ortalama gelirle Heilbronn kenti geliyor. Küçük kentlerde refah düzeyinin yüksek çıkması, büyük şirket sahiplerinin bu bölgede yaşıyor olması. Lidl ve Kaufland marketler zincirinin sahibi Dieter Schwarz, Heilbronn kentinde yaşıyor.
BERLİN 11’İNCİ SIRADA
Heilbronn’u Almanya’nın finans metropolü Frankfurt kenti izliyor. Frankfurt’ta kişi başı ortalama gelir 31 bin 612 Euro. Münih kişi başı 29 bin 685 Euro gelirle Frankfurt’u takip ediyor. Başkent Berlin ise kişi başına 19 bin 719 Euro gelirle refah düzeyi yüksek bölgeler arasında 11’inci sırada. Hamburg ve Schleswig Holstein eyaleti de gelir düzeyi yüksek bölgelerden.
EN FAKİR BÖLGE GELSENKIRCHEN
Gelir düzeyi en düşük olan bölgeler ise sanıldığı gibi Doğu Almanya’da değil. Batı’daki Gelsenkirchen kenti kişi başına gelir düzeyi 16 bin 203 Euro ile en düşük gelirli bölge. Refah düzeyi düşük ikinci kent de Batı’da. Duisburg 16 bin 881 Euro gelirle düşük gelirlilerin yaşadığı ikinci kent. Gelir seviyesi düşük olanların yaşadığı üçüncü sıradaki kent Doğu’da Halle kenti. Ortalama gelirin en yüksek olduğu bölgeler Batı’da, en düşük olduğu bölgeler ise Doğu ve sanayi ve maden bölgesi Kuzey Ren Vestfalya ile Saarland eyaleti bölgeleri.
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