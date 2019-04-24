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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: ING IMAGE
24.04.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Almanya’nın en zengin bölgesi Stranberg!

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Almanya’nın en zengin bölgesi Stranberg!

Gelir seviyesi bölgeden bölgeye değişen Almanya’da sendikaya yakın Hans Böckler Vakfı, Almanya’nın en fakir ve en zengin bölgesini araştırıp gelir düzeyi haritasını çıkardı.

HARİTAYA göre, Almanya’nın gelir seviyesi en yüksek bölgesi, ortalama geliri kişi başına 34 bin 987 Euro’ya ile Münih yakınlarındaki Starnberg gölü kenarı. Starnberg’den sonra en yüksek gelir sıralamasında 125 bin nüfusa sahip, kişi başına 32 bin 366 Euro ortalama gelirle Heilbronn kenti geliyor. Küçük kentlerde refah düzeyinin yüksek çıkması, büyük şirket sahiplerinin bu bölgede yaşıyor olması. Lidl ve Kaufland marketler zincirinin sahibi Dieter Schwarz, Heilbronn kentinde yaşıyor.

Almanya’nın en zengin bölgesi Stranberg

BERLİN 11’İNCİ SIRADA
Heilbronn’u Almanya’nın finans metropolü Frankfurt kenti izliyor. Frankfurt’ta kişi başı ortalama gelir 31 bin 612 Euro. Münih kişi başı 29 bin 685 Euro gelirle Frankfurt’u takip ediyor. Başkent Berlin ise kişi başına 19 bin 719 Euro gelirle refah düzeyi yüksek bölgeler arasında 11’inci sırada. Hamburg ve Schleswig Holstein eyaleti de gelir düzeyi yüksek bölgelerden.

EN FAKİR BÖLGE GELSENKIRCHEN
Gelir düzeyi en düşük olan bölgeler ise sanıldığı gibi Doğu Almanya’da değil. Batı’daki Gelsenkirchen kenti kişi başına gelir düzeyi 16 bin 203 Euro ile en düşük gelirli bölge. Refah düzeyi düşük ikinci kent de Batı’da. Duisburg 16 bin 881 Euro gelirle düşük gelirlilerin yaşadığı ikinci kent. Gelir seviyesi düşük olanların yaşadığı üçüncü sıradaki kent Doğu’da Halle kenti. Ortalama gelirin en yüksek olduğu bölgeler Batı’da, en düşük olduğu bölgeler ise Doğu ve sanayi ve maden bölgesi Kuzey Ren Vestfalya ile Saarland eyaleti bölgeleri.

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