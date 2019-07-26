Almanya’nın ‘en sıcak’ günü
Kuzey Afrika’dan, Avrupa’ya gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Almanya’da bu sıcak havadan nasibini aldı. Son 70 yılın en yüksek sıcaklığını yaşayan Aşağı Saksonya eyaletinin Lingen kentinde termometreler 42.6 dereceyi gösterirken, sıcaklarının bugün de yüksek olacağını duyuruldu.
ALMANYA Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, bugün termometrelerin 25 ölçüm istasyonunda 40 derecenin üzerini gösterdiği kaydedildi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde de dün termometrelerin 40.5 dereceyi gösterdiği açıklanmıştı. Almanya’da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık, Bavyera eyaletinin Kitzingen kentinde 6 Temmuz 2015’te ölçülen 40.3 dereceyle kayıtlara geçmişti.UZMANLAR UYARDI
Diğer yandan uzmanlar, özellikle yaşlıları ve çocukları bol su tüketmeleri ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Köln’de termometreler 40 dereceyi gösterdi. Lingen Belediye Başkanı Dieter Krone, bunaltıcı sıcaklardan dolayı 500 kişiye yakın belediye işçisine öğleden sonra idari izin verdi. Aachen ve çevresindeki bölgelerde de, soğutma tesisatının yetersiz olduğu resmi dairelerde çalışanlara öğleden sonra izin verildi.YANGINLAR ÇIKTI
Kavurucu sıcaklardan dolayı Almanya’nın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Donau ve Ren nehirlerinde bazı gemi turları düşük su seviyesi yüzünden iptal edildi. Aşağı Saksonya Eyalet Bakan sözcüsü ekolojik sistemden dolayı, nehir suyu sıcaklığının kritik sınır olan 26 dereceye çıkmasına imkan vermeyeceklerini; bu sebeple Grohn kentinde bulunan enerji santralını bugün saat 13.30’da durduracaklarını söyledi.PATATES ÜRETİMİ AZALDI
2018’den beri artan hava sıcaklıları nedeniyle Almanya’nın patates üretiminde yüzde 20 ila 30 arası bir azalma olduğu belirtildi. Köln’de sıcak hava nedeniyle insanlar parklara, havuz ve nehir kenarlarına akın etti.’ADANADA GİBİ HİSSETTİK’
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları da sıcaktan etkilendiklerini söyleyerek, serinlemek için havuzlara gittiklerini söyleyen bir Türk vatandaşı, “Hava o kadar sıcak ki, kendimizi Adana’da gibi hissettik” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle