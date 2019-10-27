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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: dpa
27.10.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Almanya’nın en güzeli... 50plus

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Almanya’nın en güzeli... 50plus

Almanya’da 50 yaş üstü kadınların katıldığı ‘Miss Germany 50plus’ yarışmasının birincisi belli oldu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kalan Harsewinkel kentinde düzenlenen yarışmada 51 yaşındaki Tatjana Jünger 19 rakibini geride bırakarak güzellik tacını taktı.

AŞAĞI Saksonyalı iki çocuk annesi Tatjana Jünger’in birinci seçildiği yarışmada, Wenke Oehlandt ikinci, Peggy Beisert de üçüncü seçildi. RTV ve Alman Güzellik Yarışması Organizasyonu ortaklığında bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Miss Germany 50plus’ yarışmasının kraliçesine tacını, geçen yılın güzellik kraliçesi Ines Klemmer taktı. Yarışmaya katılmak için yaklaşık 500 kadının başvurduğu açıklandı. Değerlendirilen başvurular arasında yaşları 50 ile 69 arasında değişen birbirinden güzel 20 aday yer aldı.

Almanya’nın en güzeli... 50plus

 

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