Almanya’nın en güzeli... 50plus
Almanya’da 50 yaş üstü kadınların katıldığı ‘Miss Germany 50plus’ yarışmasının birincisi belli oldu. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırları içinde kalan Harsewinkel kentinde düzenlenen yarışmada 51 yaşındaki Tatjana Jünger 19 rakibini geride bırakarak güzellik tacını taktı.
AŞAĞI Saksonyalı iki çocuk annesi Tatjana Jünger’in birinci seçildiği yarışmada, Wenke Oehlandt ikinci, Peggy Beisert de üçüncü seçildi. RTV ve Alman Güzellik Yarışması Organizasyonu ortaklığında bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Miss Germany 50plus’ yarışmasının kraliçesine tacını, geçen yılın güzellik kraliçesi Ines Klemmer taktı. Yarışmaya katılmak için yaklaşık 500 kadının başvurduğu açıklandı. Değerlendirilen başvurular arasında yaşları 50 ile 69 arasında değişen birbirinden güzel 20 aday yer aldı.
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