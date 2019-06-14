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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
14.06.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

'Almanya'nın dünyadaki imajını bozuyorsun'

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'Almanya'nın dünyadaki imajını bozuyorsun'

Kırım'ın tamamıyla Rusya toprakları olduğunu savunan Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Alman hükümetinin ve partisi SPD'nin Rusya politikalarına ters düştü. Schröder, Almanya’nın dünyadaki imajını bozmakla suçlandı.

ALMANYA eski Başbakanı Gerhard Schröder'e, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle sert tepki gösterildi. FDP Federal Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Michael Link, Gerhard Schröder'i, Almanya'nın dünyadaki imajına zarar vermekle suçladı.
Schröder, partisinin seçim çalışmaları sırasında Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu söylemesi büyük tepkiye neden oldu. Schröder, 1 Eylül'de yapılacak Brandenburg seçimleri öncesi partisinin seçim kampanyasına destek vermek için katıldığı toplantıda Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesini savundu ve “Kırım'ın tamamı Rusya'nın toprağıdır” dedi.

Almanyanın dünyadaki imajını bozuyorsun

SINIRI AŞTI, TEMSİL YETKİSİ ELİNDEN ALINMALI
Schröder, Minsk Anlaşması'na sadece Rusya'nın değil, Ukrayna'nın da uyması gerektiğini savundu. Ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımların da son bulmasını talep etti. Schröder, bu açıklamalarıyla hem partisinin hem de Alman hükümetinin Rusya politikasına ters düştü. İlk tepkiyi FDP gösterdi. FDP'li Link “Schröder sınırını aştı. Almanya'nın dünyadaki imajını bozuyor. Ona artık uluslararası alanda temsil yetkisi verilmemeli” dedi.
Rus şirketlerinin yönetim kurullarında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakın ilişkiye sahip olan Schröder, bu konuda Almanya’da sık sık eleştiriyor ancak eleştirilere de pek kulak asmıyor.

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