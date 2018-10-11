‘Almanya’nın ‘borç freni’ demokrasi için bir kazanç’
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, İtalyan hükümetinin yüksek devlet borçlarının nasıl ödeneceği konusunda kendisinin çalışması gerektiğini söyledi.
ALMAN ekonomi gazetesi Handelsblatt’e konuşan Scholz, İtalya hükümetinin yüksek düzeydeki devlet borcuyla ilgili açıkalama yaptı. Hiç kimsenin bu sorumluluğu İtalya hükümetinden alamayacağını belirten Scholz, “Bu Avrupalı ortaklara ihraç edilemez veya aktarılamaz” ifadesini kullandı.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son yayınlanan ‘Dünya Ekonomik Görünümü Ekim 2018’ raporunda ‘birçok ülkede artan borçların ekonomik istikrar için risk oluşturuyor’ değerlendirmesinin çok doğru olduğunu belirten Scholz, Almanya’nın maliye politikasını sağlam maliye politikalarına örnek olarak gösterdi.
Alman hükümetinin 2009 finansal krizinde ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve büyümeye katkı sağlamak için borçlanmayı artırdığını hatırlatan Scholz, “Bu doğru bir adımdı. Fakat borçlarımızı geri ödüyor olmamız da doğru. Almanya’nın ‘borç freni’ demokrasi için bir kazanç” dedi.
AB VE ABD ARASINDAKİ TİCARET DENGELİ
Scholz, birlikte büyüyen bir Avrupa bile olsa, birlik içindeki ülke hükümetleri ve parlamentoların bireysel sorumluluğun devam etmesinin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizdi.
Ticaret ihtilaflarının artmasının küresel ekonomi için en büyük risk olduğunu anlatan Scholz, bu konuda ABD ile AB arasında diyaloğun devam etmesini söz konusu riskin azaltılması için iyi bir işaret olarak değerlendirdi. Scholz, “Almanya’nın büyük dış ticaret fazlasının dünyada istikrarsızlığa neden oluyor” yönündeki iddialara nasıl cevap vereceği sorusuna, küresel ölçekte, AB’ye bir bütün olarak bakılması gerektiğini ve AB ve ABD arasındaki ticaretin oldukça dengeli olduğunu belirtti.
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