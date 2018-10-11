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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf arşiv
11.10.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

‘Almanya’nın ‘borç freni’ demokrasi için bir kazanç’

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‘Almanya’nın ‘borç freni’ demokrasi için bir kazanç’

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, İtalyan hükümetinin yüksek devlet borçlarının nasıl ödeneceği konusunda kendisinin çalışması gerektiğini söyledi.

ALMAN ekonomi gazetesi Handelsblatt’e konuşan Scholz, İtalya hükümetinin yüksek düzeydeki devlet borcuyla ilgili açıkalama yaptı. Hiç kimsenin bu sorumluluğu İtalya hükümetinden alamayacağını belirten Scholz, “Bu Avrupalı ortaklara ihraç edilemez veya aktarılamaz” ifadesini kullandı.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son yayınlanan ‘Dünya Ekonomik Görünümü Ekim 2018’ raporunda ‘birçok ülkede artan borçların ekonomik istikrar için risk oluşturuyor’ değerlendirmesinin çok doğru olduğunu belirten Scholz, Almanya’nın maliye politikasını sağlam maliye politikalarına örnek olarak gösterdi.
Alman hükümetinin 2009 finansal krizinde ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve büyümeye katkı sağlamak için borçlanmayı artırdığını hatırlatan Scholz, “Bu doğru bir adımdı. Fakat borçlarımızı geri ödüyor olmamız da doğru. Almanya’nın ‘borç freni’ demokrasi için bir kazanç” dedi.

AB VE ABD ARASINDAKİ TİCARET DENGELİ
Scholz, birlikte büyüyen bir Avrupa bile olsa, birlik içindeki ülke hükümetleri ve parlamentoların bireysel sorumluluğun devam etmesinin kesinlikle gerekli olduğunun altını çizdi.
Ticaret ihtilaflarının artmasının küresel ekonomi için en büyük risk olduğunu anlatan Scholz, bu konuda ABD ile AB arasında diyaloğun devam etmesini söz konusu riskin azaltılması için iyi bir işaret olarak değerlendirdi. Scholz, “Almanya’nın büyük dış ticaret fazlasının dünyada istikrarsızlığa neden oluyor” yönündeki iddialara nasıl cevap vereceği sorusuna, küresel ölçekte, AB’ye bir bütün olarak bakılması gerektiğini ve AB ve ABD arasındaki ticaretin oldukça dengeli olduğunu belirtti.

 

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