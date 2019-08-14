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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
14.08.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Almanya’nın acilen 250 bin sosyal konuta ihtiyacı var

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Almanya’nın acilen 250 bin sosyal konuta ihtiyacı var

Almanya’da geçen yıl üretilen konutlar ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldı. Özellikle sosyal konut üretiminde ciddi düşüş yaşanıyor. 2018’de üretilen sosyal konut sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 43 bin daha düşük kaldı. Almanya genelinde sosyal konut üretimi yüzde 3.5 geriledi.

FEDERAL İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti tarafından meclise sunulan soru önergesine verdiği cevaba göre, Almanya’da sosyal konuta olan ihtiyaç büyüdü. Ülke genelinde geçen yıl ihtiyaç duyulan sosyal konut sayısı yaklaşık 70 bin iken üretilen ise sadece 27 bin. Sol Parti, ülkedeki sosyal konut sorunun çözmek için program hazırladı. Sol Partili Caren Lay, hazırladığı ‘Sosyal Konut Kurtarma Programı’ ile ülkenin konut sorunun çözülebileceğini ileri sürdü: “Acilen 250 bin sosyal konut üretilmeli. Bunun için de federal bütçeden 10 milyar Euro ayrılmalı. Hükümet konut üretimi için kısıtlamalara gitmek yerine yatırım yapmalı.”
Federal hükümet geçen yıl sosyal konut için 1 milyar 500 bin Euro destek sundu. Sosyal konut politikalarının da kökten değişmesini öneren Lay, “30 yıl sonra sosyal konut olma özelliğini kaybetmesi yerine bir kere sosyal konutsa hep öyle kalmalı. Almanya’da dar gelirli ve kira ödeme zorluğu çekenlerin sayısı 5 milyon. Politikalar bu gerçeğe göre yapılmalı” dedi.

Almanya’nın acilen 250 bin sosyal konuta ihtiyacı var

KİRALARI DEVLET BELİRLİYOR
Almanya’da sosyal konutlar üretilirken devlet tarafından destekleniyor. Bu yüzden de kiralar arz talebe göre belirlenmiyor. Kiralar devlet tarafından belirlendiği için piyasaya göre oldukça düşük. Bu yüzden de ancak belediyeden ihtiyaç sahibi olduğunu belgeleyenler düşük kiralı sosyal konutlarda oturabiliyor. Amaç, dar gelirlilerin artan kiralar karşısında zor duruma düşmelerini engellemek. Sosyal konutlar sonsuza kadar aynı statüyü koruyamıyor. Alt sınır 30 yıl. Tanınan süre sona erdikten sonra bu konutların kiraları piyasa koşullarına uygun olarak yükseltiliyor.

BERLİN VE HAMBURG BAŞI ÇEKİYOR
1980’li yıllarda çok az sosyal konut üretildi. Günümüzde yaşanan sosyal konut sayısının azlığı da bundan 30 yıl önce yeteri kadar konutun yapılamamasına bağlı. En fazla kiracının yaşadığı kentlerin başında Berlin ve Hamburg geliyor. En az kiracının bulunduğu eyalet ise Saarland.
İçişleri Bakanlığı’nın cevabında yer alan bilgiye göre ise 2018’de sadece 1 milyon 180 bin sosyal konut, ihtiyaç sahiplerine kiralanabildi.

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