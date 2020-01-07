Almanya’nın 9 aylık bütçe fazlası 18.8 milyar Euro’ya geriledi

KAMU gelirleri, 2019’un söz konusu döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 1 trilyon 122.6 milyar Euro, giderleri yüzde 5.7 artışla yaklaşık 1 trilyon 104 milyar Euro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 18.8 milyar Euro olarak gerçekleşirken, bütçe fazlası 2018’in aynı döneminde 32.1 milyar Euro olarak gerçekleşti. Geçen yıl bütçe fazlasının düşmesine, kamu harcamalarının gelirlerinden fazla artması kaynaklık etti.

Almanya’da ekonomi araştırma enstitülerinin çoğu, gelecek yıllarda bütçenin nakit fazlasının iklim harcamaları ve dayanışma vergisinin kısmen kaldırılmasından dolayı azalmasını bekliyor.