Almanyalı Türklerin yüzde 77’si Türkofobi’den şikayetçi
TAVAK’ın eylül ayında Almanya’da yaptığı araştırmaya göre, ülkede yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yüzde 77’si, her geçen gün artan ‘Türkofobi’den şikayetçi.
TÜRKİYE-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK), Avrupa’da Türklerin karşılaştıkları İslamofobi ve Türkofobi konusunda açıklama yaptı. Avrupa Birliğine yaptığı müracaat çerçevesinde 2019 yılının İslamofobi ve Türkofobi ile mücadele yılı olarak kabul edilmesini isteyen TAVAK, eylül ayında Almanya’da yaptırdığı araştırma sonucunu açıkladı. Araştırmaya göre Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yüzde 77’si her geçen gün artan Türkofobi’den şikayetçi.
Araştırma sonucunda, Almanyalı Türkler Türkofobi’nin İslamofobi’yi geride bıraktığını ve Türk düşmanlığının arttığını söylüyor. Araştırmaya göre vatandaşlık alanlar da saçlarından ya da renklerinden dolayı ‘Türkofobi’ ile karşı karşıya kalıyor.
EN FAZLA AVUSTURYA’DA VAR
Araştımaya göre, Avusturya’daki Türkler yüzde 79 oranında Türkofobi’den şikayetçi olduklarını açıklıyor. Bu kapsamda gerek Almanya gerek Avusturya’da Türkofobi’ye karşı çalışmaların artırılması ve Türk düşmanlığının azaltılmasının sağlanması gerektirdiğini belirten vakıf, Almanya’daki Türklerin, öncelikle geldikleri ülkenin sevilmediğini daha sonra da Türk hükümetlerine negatif bakışın bunda çok etkili olduğunu açıkladı.
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