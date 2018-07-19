‘Almanyalı Türkler, sonsuza kadar mı yabancı?’
Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Özdemir, Alman milli Mesut Özil’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle gelen eleştirilerin ‘ırkçı bir hal’ aldığını söyledi.
YEŞİLLER Partisi eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle Alman milli futbolcu Mesut Özil’e yöneltilen eleştirilerin artık ‘açık bir şekilde ırkçı bir hal’ aldığını söyledi.
Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Özdemir, birçok kişinin eleştirisinde, milli futbolcunun Türk kökeninin öne çıkarıldığına dikkat çekti. “Alman Futbol Federasyonu’nun Erdoğan ile fotoğraflardan sonraki felaket kriz yönetimi, sağdan gelecek saldırılara ve burada doğan Almanyalı Türklerin gerçekten toplumumuzun bir parçası mı yoksa sonsuza kadar yabancı mı olacağı üzerine aştığımızı sandığımız tartışmalara yer açtı” diyen Özdemir, bunun Almanya’yı ‘yıllarca geriye götürdüğünü’ söyledi.
‘TFF KAMPANYA BAŞLATABİLİR’
Şimdi Türk Futbol Federasyonu’nun Almanyalı Türk gençleri Türk Milli Takımı’na kazanmak için bir kampanya başlatmasından çekindiğini belirten Özdemir, “Bunu çok üzücü bulurum, zira ben hep burada büyüyen gençlerin milli takımları olarak Alman Milli Takımı’nı görmelerini istedim. Zaten başka hangi takımı görecekler ki?” diye konuştu.
Alman Futbol Federasyonu’nun üst yönetim kadrolarının nasıl çalıştığına hayret ettiğini belirten Özdemir, “Kendi işlerini kurtarmak için, olabilecek ilk günah keçisini arıyorlarmış gibi görünüyor” diye konuştu.
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