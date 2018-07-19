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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AA, İHA, arşiv
19.07.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

‘Almanyalı Türkler, sonsuza kadar mı yabancı?’

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‘Almanyalı Türkler, sonsuza kadar mı yabancı?’

Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Özdemir, Alman milli Mesut Özil’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle gelen eleştirilerin ‘ırkçı bir hal’ aldığını söyledi.

YEŞİLLER Partisi eski Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle Alman milli futbolcu Mesut Özil’e yöneltilen eleştirilerin artık ‘açık bir şekilde ırkçı bir hal’ aldığını söyledi. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Özdemir, birçok kişinin eleştirisinde, milli futbolcunun Türk kökeninin öne çıkarıldığına dikkat çekti. “Alman Futbol Federasyonu’nun Erdoğan ile fotoğraflardan sonraki felaket kriz yönetimi, sağdan gelecek saldırılara ve burada doğan Almanyalı Türklerin gerçekten toplumumuzun bir parçası mı yoksa sonsuza kadar yabancı mı olacağı üzerine aştığımızı sandığımız tartışmalara yer açtı” diyen Özdemir, bunun Almanya’yı ‘yıllarca geriye götürdüğünü’ söyledi.

‘Almanyalı Türkler, sonsuza kadar mı yabancı’

‘TFF KAMPANYA BAŞLATABİLİR’
Şimdi Türk Futbol Federasyonu’nun Almanyalı Türk gençleri Türk Milli Takımı’na kazanmak için bir kampanya başlatmasından çekindiğini belirten Özdemir, “Bunu çok üzücü bulurum, zira ben hep burada büyüyen gençlerin milli takımları olarak Alman Milli Takımı’nı görmelerini istedim. Zaten başka hangi takımı görecekler ki?” diye konuştu.
Alman Futbol Federasyonu’nun üst yönetim kadrolarının nasıl çalıştığına hayret ettiğini belirten Özdemir, “Kendi işlerini kurtarmak için, olabilecek ilk günah keçisini arıyorlarmış gibi görünüyor” diye konuştu.

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