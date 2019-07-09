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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
09.07.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Almanyalı Türkler gün sayıyor: Heyecandan uyuyamıyoruz

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Almanyalı Türkler gün sayıyor: Heyecandan uyuyamıyoruz

Almanya’da bu yıl 5 bini Türk, 10 bin kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidiyor. Uçuş saatini beklemeye başlayan Türkler “Heyecandan uyuyamıyoruz” diyor.

ALMANYA’da hac için düzenlenen kurslarda son eğitimlerini de alan hacı adayları, uçuş saatlerini beklemeye başladı. Bu yıl 5 bini Türk, 10 bin hacı adayının kutsal topraklara gideceği Almanya’da, hacı adaylarına kendi dillerinin yanı sıra Almanca olarak da bilgilendirme yapıldı.

Almanyalı Türkler gün sayıyor: Heyecandan uyuyamıyoruz
İLK UÇUŞ 14 TEMMUZ’DA
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Hac ve Umre Organizasyonu Müdürü Tahir Köksoy, bu yıl 50. kez hac organizasyonuna hazırlandıklarını ifade ederek, “Mekke ve Medine’de tüm hazırlıkları tamamladık. Bu yıl tüm Almanya’dan 10 bin hacı adayına vize verildi. Avrupa’dan ilk kafile 14 Temmuz’da hareket edecek, tüm dünyadan farklı dilde, renkte insanlarla birlikte olacağız. Hac ibadetinin en çok ihtiyacımız olan kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyoruz” dedi.
Almanyalı Türkler gün sayıyor: Heyecandan uyuyamıyoruz
AKLIMIZ FİKRİMİZ ORADA
Hacca Köln Troisdorf’tan gidecek olan Tayyib Aydın, yolculuğa günler kaldığını belirterek, “Geceleri heyecandan gözlerime uyku girmiyor, aklımız fikrimiz hacda” dedi.
Esna Nur Tuğrul isimli 22 yaşındaki kadın hacı adayı da “Çok güzel şekilde hazırlandık. İnşallah niyetimizde de bunu yerine getirmek var. Hacca ilk defa gidiyorum. Çok heyecanlıyım, inşallah kabul olur” dedi.

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