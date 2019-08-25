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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
25.08.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Almanyalı Türk ve Norveçli araştırmacılar keşfetti: Epilepside yeni tedavi umudu

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Almanyalı Türk ve Norveçli araştırmacılar keşfetti: Epilepside yeni tedavi umudu

Norveç ve Almanya’dan araştırmacılar, epilepsi krizlerinin beynin savunma sisteminin çökmesiyle ortaya çıktığını keşfetti. Araştırma ile epilepsiye karşı yeni bir tedavi umudu doğdu.

NORVEÇ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nin önderliğinde Prof. Dr. Emre Yakşi, Dr. Nathalie Jurisch-Yakşi ve Doç. Dr. Çağhan Kızıl tarafından yürütülen ortak çalışma, epilepsi krizlerinin beynin savunma sisteminin çökmesi ile başladığını ortaya koydu.
Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden Nature Communications tarafından yayınlanan araştırmada epilepsiyi daha iyi anlamak için zebra balıkları üzerinde inceleme yapıldı. 2012’den bu yana çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, zebra balıklarında hastalığı tetikleyip epileptik krizler sırasında beynin aktivitesini yüksek çözünürlükte görüntüledi. Görüntüleme, epilepsi krizlerinin bir nedeninin beynin savunma sistemini oluşturan “glia” hücrelerinin fonksiyonlarının çökmesinin olduğunu ortaya koydu.

Almanyalı Türk ve Norveçli araştırmacılar keşfetti: Epilepside yeni tedavi umudu
Alzheimer ve Parkinson hastalığına yönelik araştırmalarda da kullanılan zebra balıkları, beyinleri şeffaf olduğu için mikroskobik görüntüleme ile sinirsel aktivitenin ölçümüne olanak sağlıyor.

YERİ TEDAVİ YÖNTEMİ MÜMKÜN MÜ
Glia hücrelerinin işlevinin anlaşılması, bu hücrelerin epilepsi hastalığının tedavisinde yeni bir umut ışığı olabileceğine işaret ediyor. Ekip, devam eden çalışmalarını doktorlarla beraber sürdürüp, glia hücrelerine yoğunlaşan tedavilerin hangi tür epilepsi hastalıklarına uygun olabileceğini araştırıyor.
Sıklıkla görülen sinirsel bir hastalık olmasına rağmen epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 30’u ilaç tedavilerine istenilen cevabı vermiyor. Epilepsi hastalığı bazen beyin travması sonucu ortaya çıktığı gibi, genetik nedenlerden de kaynaklanabiliyor. Epilepsi nöbetleri aniden ortaya çıktığı için hastaların sürekli tetikte olması gerekiyor.

Almanyalı Türk ve Norveçli araştırmacılar keşfetti: Epilepside yeni tedavi umudu

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