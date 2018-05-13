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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN - NÜRNBERG / Fotoraflar: Hürriyet - AA
13.05.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Almanyalı Rabia, ‘Altın Avcısı’ İrem’e takıldı

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Almanyalı Rabia, ‘Altın Avcısı’ İrem’e takıldı

Avrupa Tekvando Şampiyonasında yarı finalde karşı karşıya gelen iki Türk sporcudan biri üçüncü, diğeri ise altın madalya kazandı.

Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando şampiyonasında 62 kiloda iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Şampiyonaya Alman Milli Takımı adına katılan Rabia Güleç ilk maçında Hırvat rakibini 6-5 yenerek ikinci maçına Rus rakibiyle çıktı. Bu maçta 7-7 berabere kalan Güleç, uzatmada altın vuruşla yarı finalde kalmayı başardı. Burada da Türkiye Milli Takım adına dövüşen ‘Altın Avcısı’ İrem Yaman’la karşılaşan Rabia Güleç Bachmann, 5-0 yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Almanyalı Rabia, ‘Altın Avcısı’ İrem’e takıldı

İrem Yaman ise finalde İspanyol Marta Calvo Lopez’le karşılaştı. Rakibini 8-1 yenen İrem Yaman, Avrupa Şampiyonu oldu. Yaman, bu sonuçla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları da hanesine yazdırmayı başardı.
Daha önce de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece alan Güleç’i, aynı zamanda amcası olan Alman Milli Takım antrenörü Özer Güleç çalıştırıyor.

Almanyalı Rabia, ‘Altın Avcısı’ İrem’e takıldı

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