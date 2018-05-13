Almanyalı Rabia, ‘Altın Avcısı’ İrem’e takıldı
Avrupa Tekvando Şampiyonasında yarı finalde karşı karşıya gelen iki Türk sporcudan biri üçüncü, diğeri ise altın madalya kazandı.
Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando şampiyonasında 62 kiloda iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Şampiyonaya Alman Milli Takımı adına katılan Rabia Güleç ilk maçında Hırvat rakibini 6-5 yenerek ikinci maçına Rus rakibiyle çıktı. Bu maçta 7-7 berabere kalan Güleç, uzatmada altın vuruşla yarı finalde kalmayı başardı. Burada da Türkiye Milli Takım adına dövüşen ‘Altın Avcısı’ İrem Yaman’la karşılaşan Rabia Güleç Bachmann, 5-0 yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.
İrem Yaman ise finalde İspanyol Marta Calvo Lopez’le karşılaştı. Rakibini 8-1 yenen İrem Yaman, Avrupa Şampiyonu oldu. Yaman, bu sonuçla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları da hanesine yazdırmayı başardı.
Daha önce de Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece alan Güleç’i, aynı zamanda amcası olan Alman Milli Takım antrenörü Özer Güleç çalıştırıyor.
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