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Almanyalı Osmanlılara polis baskını

Ali VARLI
13.03.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

Almanyalı Osmanlılar Boks Kulübü üyelerinin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Üç eyaleti kapsayan baskın emrini, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanlığı verdi.

EMNİYETİN verdiği bilgiye göre Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Baden Württemberg eyaletlerinin 20 kentinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, çok sayıda ev ve işyeri arandı. Emniyet yetkilileri, Almanyalı Osmanlıların eylem yapabileceklerinden şüphelendiklerini ve bu nedenle önlem amacıyla baskınların düzenlendiğini söyledi.
KRV İçişleri Eyalet Bakanı Herbert Reul, Almanyalı Osmanlılar Boks Kulübünü kast ederek, “Bu organizasyonu dikkatle izliyoruz. Bunlara göz yumamayız” dedi.
Almanyalı Osmanlı Boks Kulübü’nün Almanya genelinde 300 üyesi bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısı KRV’de ikamet ediyor.

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Almanyalı Osmanlılar
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