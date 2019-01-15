Almanya’dan yurt dışındaki çocuklara 402 milyon Euro
Almanya’nın, yurt dışında yaşayan çocuklar için ödediği ‘çocuk parası’ 402 milyon Euro’yu buldu. Yapılan açıklamaya göre çocuk parası, AB üye ülkeler ve Türkiye’de yaşayan toplam 252 bin çocuk için ödendi.
EN çok çocuk parası ödenen ülke ise Polonya. Anne veya babadan biri Almanya’da çalışıp da Polonya’da yaşayan 123 bin 855 çocuk için Almanya çocuk parası ödedi. Polonya’yı Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa izledi. Yurt dışında yaşayıp da çocuk parası ödenen çocuklar arasında Alman vatandaşı olanların sayısı ise 32 bin 500 olarak açıklandı. Almanya’nın 2012’de yurt dışında yaşayan çocuklar için ödediği çocuk parasımiktarı 75 milyon Euro’ydu.
CSU, yurt dışında yaşayan çocuklar için ödenen paranın yüksek miktarlara ulaşması nedeniyle Eyaletler Meclisi’ne haziran ayında önerge vermişti. Önergede, çocuk parası miktarının ülkelerin yaşam şartlarına göre ayrı ayrı belirlenmesini istemişti.
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