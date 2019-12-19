Almanya’dan virüse karşı Polonya sınırına çitli önlem

BANDENBURG Sosyal İşler, Sağlık, Entegrasyon ve Tüketicinin Korunması Bakanı Ursula Nonnenmacher yaptığı açıklamada, ASF ile mücadelede her türlü önlemi denemeleri gerektiğini ve yakınlarındaki Lubusz bölgesinde salgının normalin üzerinde seyretmesi sonucu yaptıkları yoğun incelemeler sonucunda bir süreliğine elektrikli çit yerleştirme kararı aldıklarını ifade etti. Elektrikli çitin yüzde yüz koruma sağlamadığını da belirten Nonnenmacher, en azından enfekte olmuş yaban domuzlarının göçünün engellenebileceğini dile getirdi. Nonnenmacher, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Oder ve Batı Neisse nehirleri boyuna yerleştirilecek çitlerin geçici süreli olacağının da altını çizdi.

ASF virüsü, aralık ayı başında Almanya sınırından 42 kilometre uzakta, Polonya tarafında ölü bir yaban domuzunda tespit edilmişti. ASF virüsüne bugüne kadar Almanya topraklarında rastlanılmazken, Alman domuz yetiştiricilerinin söz konusu durumdan dolayı endişeli oldukları ifade edilmişti. Domuzlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olan ASF, enfekte olan domuzların ölümüne yol açarken virüsün bulaşmış olduğu domuzun etini tüketen insanlara bulaşmıyor. İlk kez 1910 yılında Kenya’da görülen ASF virüsü, Polonya’da 2014 yılında gözlemlenmişti. Söz konusu virüsün Polonya’ya da Belarus’tan geldiği tahmin ediliyor.