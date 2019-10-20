Almanya’dan uygun donör bulundu ama...
İnegöl’de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. Güneş, aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybetti.
SELDA Güneş için bugüne kadar 6 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu. Almanya’dan donör bulundu. Sonunun annesi ve ağabeyi gibi olmasını istemediğini belirten Selda Güneş, maddi imkansızlıkların tedavisine engel olmaya başladığını söyledi, hayırseverlerden yardım istedi. Bursa Valiliği’nden izin alınarak yardım kampanyası başlattıklarını belirten Güneş, şunları söyledi:
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
“Bizde genetik olarak yıllardır bu hastalık var. Ama son yıllarda hayatım riske girmeye başladı. İlave kan alarak hayatımı sürdüremem. Almanya’dan bir donör bulundu. Bu şansımı denemek istiyorum ve hayata tutunmak istiyorum. Artık tedavi için maddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Bursa Valiliği sağ olsun, 7 ay önce verdiği izinle yardım kampanyası başlattık. Destek verildi, ama yeterli olmadı.”
‘EŞİMİN YAŞAMASINI İSTİYORUM’
Eşinin yaşaması için elinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Muzaffer Güneş de hayırseverlere seslenerek, “Bir çocuğumuz var ve eşimin yaşamasını istiyorum” dedi.
Selda Güneş’in hastalığı için başlatılan kampanyaya destek olmak için İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz da sosyal medya hesabından hayırseverlere çağrı yapmıştı.
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