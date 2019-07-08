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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Arşvi
08.07.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Almanya’dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek

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Almanya’dan Suriye cevabı: Asker gönderilmeyecek

ABD’nin Suriye’deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Almanya’dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz” diyerek Almanya’ya Suriye’nin kuzeyine kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya Almanya’dan yanıt geldi.

SURİYE’ye kara birliği göndermelerinin söz konusu olmadığını belirten Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, şunları söyledi: “Almanya yıllardır DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na önemli ve uluslararası takdire değer katkı veriyor. Tornado Keşif uçakları, havada yakıt ikmali ve Irak birliklerine askeri eğitim veriyoruz. Şimdi biz müttefiklerimizle, Amerikalılarla bölgede çalışmaları nasıl daha geliştirebileceğimiz konusunu görüşüyoruz. DEAŞ tehlikesi henüz tam ortadan kalkmış değil. Bu görüşmelerde bölgede istikrara ulaşmak için uygun bir dizi askeri ve sivil imkanları ele alıyoruz. Parlamentonun DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu için verdiği tezkere 31 Ekim’de sona eriyor. Devamına yine parlamento karar verecek. Bunu ABD tarafı biliyor. Hükümet, DEAŞ’a karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planlıyor. Bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor.”
'GÖRÜŞMEDE SÜRPRİZ YOK'
Bu açıklamadan önce hükümet ortağı SPD, muhalefet partileri Yeşiller, Sol Parti ve FDP de Suriye’ye Alman askeri gönderilmesi talebine karşı çıkmıştı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Rainer Breul da, “ABD bizim tavrımızı çok iyi biliyor. Cuma günkü görüşmede herhangi bir sürpriz olmadı” dedi. Breul, “Alman hükümeti YPG/PYD ile herhangi bir biçimde ilişki içinde mi?” sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.
Cuma günü Berlin’i ziyaret eden ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Almanya’dan Suriye’ye kara askeri göndermesi talebinde bulundu. Jeffrey, Alman askerlerin Suriye’de terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki SDG’ye eğitim, lojistik ve teknik destek vermesini istedi.

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