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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: İHA
05.02.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Almanya’dan Singapur’a pedal çeviriyorlar

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Almanya’dan Singapur’a pedal çeviriyorlar

Almanya’dan bisikletle Singapur’a giden evli çift, couch surfing sistemi üzerinden Samsun’un Bafra ilçesinde bir aileye misafir oldu.

2008’de öğrenci değişim programı kapsamında Singapur’a giden Alman vatandaşı Heiko Rothkranz, üniversitede tanıştığı Singapurlu Hannah Leong ile evlenerek Almanya’ya döndü. Almanya’da yaşayan çift, birlikte aldıkları kararla Singapur’a göç etmeye karar verdiler. 4 ay önce Singapur’a gitmek için bisikletle Almanya’nın Hanburg ilçesinden yola çıkan Heiko Rothkranz (33) ve Hannah Leong (32) çifti yolculuk boyunca internet üzerinden ‘couch surfing’ (insanların birbirine yardım etmesi konsepti üzerine kurulmuş bir konukseverlik ağı) sistemi ile bağlantı kurdukları ailelere misafir oldu. Bisikletli çiftler, yine couch surfing sistemiyle Asya’ya uzun seyahatler düzenleyen Süphan Feyza Bektaş’ın Bafra’da misafiri oldu. Bir gece Bafra’da konakladıktan sonra yola çıkan çiftler, 1 yıl sürecek bisiklet yolculuğu sonunda Singapur’a ulaşacak.

Almanya’dan Singapur’a pedal çeviriyorlar

BUNDAN SONRA YOL DÜZ
Hannah Leong (32), “Ekim ayında Hamburg’dan yola çıktık. 4 aydır bisikletle seyahat ediyoruz. Deniz kenarından Yunanistan’ı takip ederek Türkiye’ye vardık. Bir aydır Türkiye’deyiz. Genelde Karadeniz sahilini takip ediyoruz. Karadeniz sahilinde ilk başlangıçta günde 40 kilometre bisiklet sürüyoruz. Bundan sonra yol düz görünüyor. Günde 60-70 kilometre yaparız” dedi.

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