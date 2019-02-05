Almanya’dan Singapur’a pedal çeviriyorlar
Almanya’dan bisikletle Singapur’a giden evli çift, couch surfing sistemi üzerinden Samsun’un Bafra ilçesinde bir aileye misafir oldu.
2008’de öğrenci değişim programı kapsamında Singapur’a giden Alman vatandaşı Heiko Rothkranz, üniversitede tanıştığı Singapurlu Hannah Leong ile evlenerek Almanya’ya döndü. Almanya’da yaşayan çift, birlikte aldıkları kararla Singapur’a göç etmeye karar verdiler. 4 ay önce Singapur’a gitmek için bisikletle Almanya’nın Hanburg ilçesinden yola çıkan Heiko Rothkranz (33) ve Hannah Leong (32) çifti yolculuk boyunca internet üzerinden ‘couch surfing’ (insanların birbirine yardım etmesi konsepti üzerine kurulmuş bir konukseverlik ağı) sistemi ile bağlantı kurdukları ailelere misafir oldu. Bisikletli çiftler, yine couch surfing sistemiyle Asya’ya uzun seyahatler düzenleyen Süphan Feyza Bektaş’ın Bafra’da misafiri oldu. Bir gece Bafra’da konakladıktan sonra yola çıkan çiftler, 1 yıl sürecek bisiklet yolculuğu sonunda Singapur’a ulaşacak.
BUNDAN SONRA YOL DÜZ
Hannah Leong (32), “Ekim ayında Hamburg’dan yola çıktık. 4 aydır bisikletle seyahat ediyoruz. Deniz kenarından Yunanistan’ı takip ederek Türkiye’ye vardık. Bir aydır Türkiye’deyiz. Genelde Karadeniz sahilini takip ediyoruz. Karadeniz sahilinde ilk başlangıçta günde 40 kilometre bisiklet sürüyoruz. Bundan sonra yol düz görünüyor. Günde 60-70 kilometre yaparız” dedi.
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