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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
14.06.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

ALMANYA’DAN S-400 ÇIKIŞI: Yaptırımlar ne Türkiye’nin ne de NATO’nun çıkarına olur

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ALMANYA’DAN S-400 ÇIKIŞI: Yaptırımlar ne Türkiye’nin ne de NATO’nun çıkarına olur

Almanya’dan, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi S-400’leri almasıyla ilgili “Türkiye tavrını yeniden gözden geçirirse memnuniyet duyarız” açıklaması geldi.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel hükümetinin basın sözcülerinden Ulrike Demmer, Berlin’deki basın toplantısında S-400’ler ile ilgili gündeme gelen soruya şu cevabı verdi: “Türk hükümetinin Rus hava savunma sistemini alma niyeti, ittifak içinde sürekli tartışılan bir konu. NATO için tüm müttefiklerin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirlik açısından büyük öneme sahip. Bu nedenle Rus hava savunma sisteminin alınması elbette yetkili mercilerde yoğun tartışılması gereken zor soruları da birlikte getiriyor. Buna ek olarak ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırım yasası, bu sistemin Türkiye’ye yerleştirilmesi durumunda benzeri yaptırımlara yol açabilir. Bu, ne Türkiye’nin ne de NATO’nun çıkarına olur. Federal hükümet, Türkiye’nin NATO’daki yerini de göz önünde bulundurarak, tavrını yeniden gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır.”

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