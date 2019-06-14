ALMANYA’DAN S-400 ÇIKIŞI: Yaptırımlar ne Türkiye’nin ne de NATO’nun çıkarına olur
Almanya’dan, Türkiye’nin Rusya’dan hava savunma sistemi S-400’leri almasıyla ilgili “Türkiye tavrını yeniden gözden geçirirse memnuniyet duyarız” açıklaması geldi.
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel hükümetinin basın sözcülerinden Ulrike Demmer, Berlin’deki basın toplantısında S-400’ler ile ilgili gündeme gelen soruya şu cevabı verdi: “Türk hükümetinin Rus hava savunma sistemini alma niyeti, ittifak içinde sürekli tartışılan bir konu. NATO için tüm müttefiklerin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirlik açısından büyük öneme sahip. Bu nedenle Rus hava savunma sisteminin alınması elbette yetkili mercilerde yoğun tartışılması gereken zor soruları da birlikte getiriyor. Buna ek olarak ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırım yasası, bu sistemin Türkiye’ye yerleştirilmesi durumunda benzeri yaptırımlara yol açabilir. Bu, ne Türkiye’nin ne de NATO’nun çıkarına olur. Federal hükümet, Türkiye’nin NATO’daki yerini de göz önünde bulundurarak, tavrını yeniden gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır.”
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