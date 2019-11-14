‘Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz’
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Barış Pınarı harekâtı sürecinde Almanya’da yükselen karşıt seslere dikkati çekerek, “Bu konuda Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz. Sağduyulu Alman siyasetçilerin bu konudaki görüşlerine önem veriyoruz” dedi.
ALMANYA ile silah ve mühimmat satışı ile diğer bazı konularda başlanmış projeler olduğunu hatırlatan Aydın, “Bunların engellenmeye çalışılması ya da iptal edilmesi gibi konular müttefikliğe uymaz. Bu tutumlar güveni daha da zedeler. Bu durum, uzun dönemde Almanya’nın kendi savunmasını da etkileyebilir. Türkiye, güneyde, Avrupa’nın güvenliğini de sağlıyor. Destek verilmesi müttefiklik gereğidir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den Almanya’ya gönderilen yabancı terörist savaşçılar konusuna da değinen Aydın, bu konuda iki ülke arasında bilgilendirme işlemlerinin devam ettiğini ve iki ülkenin içişleri bakanlıkları ve istihbarat birimlerinin karşılıklı olarak çalıştıklarını vurguladı.
‘GELECEK YIL YAPILACAK’
Berlin’de geçen ay düzenlenmesi planlanan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Enerji Forumu toplantılarının ertelendiğini belirten Büyükelçi Aydın, söz konusu toplantıların gelecek yıl ilkbaharda yapılmasını beklediklerini belirtti. Son dönemde Almanya’da öğrenim gören iki Türk üniversite öğrencisinin vefat etmesinin ardından kamuoyunda bu konuda bazı spekülasyonların ortaya çıktığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:
‘ÖĞRENCİLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM’
“Almanya’ya gelen Türk öğrencilerimizin, gerektiğinde kendilerine destek sağlanması bakımından başkonsolosluklarımız ve eğitim ataşelikleriyle temas etmeleri yararlı olacaktır. Onlara hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle buradan bir çağrı yapmak istiyorum, Almanya’ya gelen tüm öğrencilerimiz, özellikle kendi imkânlarıyla gelenler bulundukları bölgelerdeki temsilciliklerimizle temas kurun.”
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