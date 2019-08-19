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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
19.08.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Almanya’dan Kurban Bayramı için gitmişlerdi: Acı haberler peş peşe geldi

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Almanya’dan Kurban Bayramı için gitmişlerdi: Acı haberler peş peşe geldi

Almanya’dan Kurban Bayramı için Türkiye’ye giden Öztürk ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, Bafra’da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada anne Harice Öztürk hayatını kaybederken aileden 3 kişi de yaralandı. Ailenin küçük kızı da kurtarılamadı.

SAMSUN’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aile fertleriyla birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Almanya’dan Bafra’ya giden Miktad Öztürk’ün (47) kullandığı KA-TS 9898 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Lengerli Kavşağı’nda Nuri Liman (63) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Almanya’dan Kurban Bayramı için gitmişlerdi: Acı haberler peş peşe geldi
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada sürücü Miktad ile eşi Harice (45), çocukları Meryem (20) ve Rüveyda Öztürk (11) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Harice Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rüveyda Öztürk ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Ancak küçük kız da burada hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Nuri Liman, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Almanya’dan Kurban Bayramı için gitmişlerdi: Acı haberler peş peşe geldi

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