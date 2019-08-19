Almanya’dan Kurban Bayramı için gitmişlerdi: Acı haberler peş peşe geldi
Almanya’dan Kurban Bayramı için Türkiye’ye giden Öztürk ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, Bafra’da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada anne Harice Öztürk hayatını kaybederken aileden 3 kişi de yaralandı. Ailenin küçük kızı da kurtarılamadı.
SAMSUN’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Aile fertleriyla birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Almanya’dan Bafra’ya giden Miktad Öztürk’ün (47) kullandığı KA-TS 9898 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Lengerli Kavşağı’nda Nuri Liman (63) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada sürücü Miktad ile eşi Harice (45), çocukları Meryem (20) ve Rüveyda Öztürk (11) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Harice Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rüveyda Öztürk ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Ancak küçük kız da burada hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Nuri Liman, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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