Almanya’dan Kudüs’e Hac yürüyüşü
Hac görevini yerine getirmek için Almanya’dan Kudüs’e yürüyen Stefan Spangenberg, Antalya’nın Manavgat ilçesinden geçti.
ALMANYA'nın Frankfurt şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Stefan Spangenberg, 242 gün önce Kudüs’e hac görevini yerine getirmek için yürüyerek yola çıktı. Manavgat’a ulaşan Spangenberg, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda arkasında tekerlekli el arabasıyla yürürken vatandaşların ilgisini çekti. Yağmura aldırış etmeden araçların arasında yürüyen Spangenberg, Kudüs şehrine kadar giderek hacı olmak istiyor.
4 BİN 500 KM YÜRÜDÜ
Hızla ilerleyen araçlar arasında soruları cevaplandıran Spangenberg “242 gündür yollardayım. Şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yürüdüm. Taşucu’na kadar yürüdükten sonra deniz yoluyla Kıbrıs’a oradan da uçakla Telaviv-İsrail ve Kudüs’e varmış olacağım” şeklinde konuştu.
İsviçre, İtalya, Makedonya ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye gelen, Çanakkele, Manisa, Denizli güzergahını izleyen Stefan Spangenberg, yağmur altında yürüyüşüne devam etti.
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