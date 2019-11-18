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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
18.11.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Almanya'dan Katar 2022 resti!

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Almanya'dan Katar 2022 resti!

Geçtiğimiz Eylül ayının sonunda Almanya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçilen Fritz Keller, alkışlanacak bir karara imza attı. Fritz Keller'in aldığı radikal karar, Almanya'yı Dünya Kupası'nın dışında tutabilir.

Almanya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Fritz Keller’in ilk hamlesi, dünyada büyük ses getireceğe benziyor. Birçok sivil toplum örgütü tarafından alkışlanan Fritz Keller’in aldığı radikal karar, 2022 Dünya Kupası’nı düzenleyecek Katar’ı da kapsayan birçok ülkeyi ilgilendiriyor.

Kadın hakları konusunda spor alanında en büyük adımlardan birini atmaya hazırlanan Almanya, Fritz Keller’in açıklamasının ardından Dünya Kupası’na katılmayabilir. Fritz Keller, Almanya’nın Die Welt dergisine yaptığı açıklamada “Almanya Futbol Federasyonu olarak, kadın haklarına saygı duymayan ülkelerde gerçekleştirilecek turnuvalara milli takımlarımızı göndermeyeceğiz. Kadın haklarına saygı duymayan ülkelerde futbol oynamayacağız” sözleri ile kararını duyurdu.

Kadın haklarının tartışmaya kapalı bir konu olduğunu belirten Fritz Keller “Federasyon olarak birçok problemi tartışarak çözmek zorundayız. Her kesimi memnun edecek bir çözüm bulmalıyız. Ancak bizim için pazarlık yapmaya açık olmayan değerler de var. Örneğin kadın hakları” diyerek kararında ne kadar ciddi olduğunun altını çizdi.

Bu durum, Katar’ın 2022 yılına kadar kadın hakları konusunda adım atmaması durumunda, Almanya’nın Dünya Kupası’nda yer almayacağı anlamına geliyor.

Katar’da eşi izin vermeyen kadın çalışamıyor ve erkeğin birden fazla eşinin olması (Çok eşlilik) yasal…

ALMANYA’DAN ÖNEMLİ ADIM
Dünyanın birçok ülkesinde kadın hakları ciddi bir problem olarak göze çarpıyor. Kadınlar birçok alanda ayrım görüyor ve şiddete maruz kalıyor.

Raporlara göre dünya üzerinde 36 ülkede kadın hakları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kadınlar bu ülkede zorla evlendiriliyor. tecavüze uğruyor, taşlanıyor ya da şiddete maruz kalıyor. Almanya’nın attığı bu adım, dünya kadın hakları konusunda atılan en önemli adımlardan biri olmaya aday görünüyor.

Örneğin Suudi Arabistan’da kadınlar oy kullanamıyor, Kamerun’da eşinin çalışıp çalışmayacağına kocası karar veriyor, Sudan’da zorla evlendirilme yasal sayılıyor, Hindistan ve Malezya’da evlilik içi tecavüz suç olarak kabul edilmiyor, Nijerya’da aile içi şiddete izin veriliyor, Afganistan’da kadınlar işledikleri basit bir suçtan dolayı 10 yıl hapis ya da taşlanma cezalarına çarptırılabiliyor.

Bu gibi örneklerin çoğaltılabileceği kadın hakları sorunu ile ilgili Almanya’nın aldığı karar sonrası Katar’ın nasıl karşılık vereceği merak ediliyor. Son yıllarda modernleşme adımları atan Katar’ın, kadın hakları konusunda yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.

Eğer Katar, kadın hakları konusunda 2022 yılına kadar somut bir adım atmazsa, müzesinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar’daki turnuvaya gitmeyecek.

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