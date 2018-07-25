Almanya’dan İngiltere’ye Brexit uyarısı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz hükümetinin, Kuzey İrlanda sınırı konusu da dahil olmak üzere, Brexit müzakerelerini hızlandırması gerektiği uyarısı yaptı.
FUNKE grubunun gazetelerine konuşan Bakan Maas, “Birlik’ten ayrılığın mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması için, Birleşik Krallık hükümetinin hareketlenmesi gerekli” dedi.
Zaman baskısının güçlü olduğunu da vurgulayan Maas, “Ancak, kendimizi bu baskıya ezdirmeyeceğiz. Avrupa’nın zararına olacak herhangi bir anlaşmaya girmeyeceğiz” diye konuştu.
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