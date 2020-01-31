Almanya’dan İdlib için 25 milyon Euro

“HEPİMİZ haberlerde dinliyoruz. Suriye’de rejim güçleri ve müttefikleri İdlib bölgesine düzenli biçimde acımasız ve merhametsizce saldırılar düzenliyor. Hava saldırıları sivil halka karşı da yapılıyor. Bu saldırılar sonucu siviller ölüyor. Bunlar çok acı haberler. Zaten insani durum şimdi o kadar çok feci bir durumdaki, orada yaşayan 3 milyon kişinin büyük çoğunluğunun insani yardıma ihtiyacı var. İdlib bölgesinde 1 milyonu aşkın iç göç var. Buna son haftalarda yüz binlercesi daha eklendi. Kış koşullarını da düşünerek, İdlib ve civarındaki insanların durumunun acilen iyileştirilmesi gerekir.”

BARINAK İNŞAATINA GİDECEK

Seibert, Başbakan Angela Merkel’in geçen hafta İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İdlib’teki insanların acısını bir ölçüde azaltmak için yardım sözü verdiğini de hatırlattı. Seibert, bu amaçla Dışişleri Bakanlığı’nın ek yardımda bulunacağını kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de ek yardım miktarının 25 milyon Euro olduğunu açıkladı. Burger, bu yardımın Türk Kızılayı’nın Suriye’de göçmenler için yapacağı barınak inşaatına gideceğini belirtti. Burger, Almanya’nın 2020 yılı içinde sivil halkın korunması amaçlı toplam 28 milyon Euro yardımda bulunduğunu söyledi.