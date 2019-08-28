Almanya’dan gidip tesisi gezdiler: Talep patlaması yaşanıyor
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri kıyısındaki verimli topraklarda üretilen domates ve biberlerden yapılan salçalar, Almanya’dan yüklü miktarlarda sipariş aldı.
OSMANELİ Belediyesi tarafından Beşevler köyünde işletilen tesiste üretilen salçalar yurt içinde ve ülke dışında ilgi görüyor. Bir süre önce Almanya’dan giderek tesisi gezen bir iş insanı ile yüklü miktarda satış için anlaşma yapıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 20 çeşit ürün hasat edilen ilçede domatesin ön sırada yer aldığını söyledi.
TÜM DÜNYA TANIYACAK
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile daha önce de salça ürettiklerini belirten Şahin, “Bu yıl talep patlaması yaşıyoruz. Bir önceki dönemin üretim hacmini 20 kat artırma hedefindeyiz. Almanya’dan çok ciddi siparişler aldık. Bunları karşılamak için yeni yatırımlarla Almanya ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştireceğiz. Belediye bütçesini artırmanın yanı sıra bölge çiftçisini de fiyat anlamında rahatlatmayı hedefliyoruz. İnşallah bu ihracat çok sayıda müşteri getirecek ve Osmaneli salçası tüm dünyada tanınan bir damak tadı olacak” dedi.
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