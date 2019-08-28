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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
28.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Almanya’dan gidip tesisi gezdiler: Talep patlaması yaşanıyor

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Almanya’dan gidip tesisi gezdiler: Talep patlaması yaşanıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri kıyısındaki verimli topraklarda üretilen domates ve biberlerden yapılan salçalar, Almanya’dan yüklü miktarlarda sipariş aldı.

OSMANELİ Belediyesi tarafından Beşevler köyünde işletilen tesiste üretilen salçalar yurt içinde ve ülke dışında ilgi görüyor. Bir süre önce Almanya’dan giderek tesisi gezen bir iş insanı ile yüklü miktarda satış için anlaşma yapıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 20 çeşit ürün hasat edilen ilçede domatesin ön sırada yer aldığını söyledi.

Almanya’dan gidip tesisi gezdiler: Talep patlaması yaşanıyor

TÜM DÜNYA TANIYACAK
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği ile daha önce de salça ürettiklerini belirten Şahin, “Bu yıl talep patlaması yaşıyoruz. Bir önceki dönemin üretim hacmini 20 kat artırma hedefindeyiz. Almanya’dan çok ciddi siparişler aldık. Bunları karşılamak için yeni yatırımlarla Almanya ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştireceğiz. Belediye bütçesini artırmanın yanı sıra bölge çiftçisini de fiyat anlamında rahatlatmayı hedefliyoruz. İnşallah bu ihracat çok sayıda müşteri getirecek ve Osmaneli salçası tüm dünyada tanınan bir damak tadı olacak” dedi.

Almanya’dan gidip tesisi gezdiler: Talep patlaması yaşanıyor

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