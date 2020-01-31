İdlib saldırılarına Almanya'dan kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hükümet olarak sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları kınıyor ve Suriye rejimi ile müttefiklerini sivillerin korunmasını garanti etmeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, acil bir ateşkes ile özellikle yerlerinden edilmiş ve zor durumda olanlara insani yardım ulaştırılmasına imkân tanınması istendi.

“Bu konuyu düzenli olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacağız” denilen açıklamada, Suriye’deki ihtilafın ancak siyasi çözüm çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çözülebileceği vurgulandı. Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırına yaptığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı.